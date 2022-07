Про це повідомляють #Букви.

Відповідне відео було опубліковано в одному з російських Telegram-каналів, де часто публікують відео та фото з українськими військовими, які були вбиті чи потрапили у полон до окупантів.

Це ж відео у своєму Twitter-акаунті опублікував 28 липня користувач Your Kotek Gganbu.

“Злили відео де українському військовому в полоні відрізають канцелярським ножем яйца. Ріже ось цей ліворуч в чорній шляпі Може хтось знає що це за сюжет, треба знайти”, – написав він додавши фрагмент відео, на якому видно росіянина, який кастрував українського військового.

Допис Your Kotek Gganbu почали розповсюджувати в українських Telegram-каналах та інших соцмережах. Після цього на знущання з українського військовополоненого зреагували посадовці, журналісти та активісти.

Зокрема радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter наголосив, що Росія – це країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами.

“Російські пропагандисти із захватом показали, як група росіян-нелюдів нівечила українського полоненого. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо”, – написав він.

Радник голови МВС України Антон Геращенко також зреагував на це відео. У своєму Telegram-каналі він опублікував особисті дані російського армійця, який кастрував українського військового та залишив посилання на його соцмережі.

“Ублюдок, запытавший до смерти бойца ВСУ особо жестоким способом – будет найден и ликвидирован! Профиль свой можешь не закрывать – мразь. Мы уже его скачали!”, – написав він.

За даними Геращенка, знущався з українця Арошанов Віталій Валерійович 21. 02. 1983 року народження.

Профіль у соцмережах: https://love.mail.ru/pl/profile/318183466

Номери телефонів: 79169261270, 79779710839, 79688136227

Адреса: Росія, Респ. Калмикія, м. Еліста, мкр. 4-й, б. 48, кв. 16.

Email: [email protected]

Не оминули увагою відео знущання з військовополоненого українця і в США. Старший радник конгресу США Пол Массаро закликав надати Україні все необхідне озброєння, щоб покласти край російським злочинам.

“Кастрація, вбивство, зґвалтування, вбивство дітей, зрівняння міст. Безмежне зло. ATACMS для України. І сучасні бойові танки. Віддайте їм все. Все, що їм потрібно, щоб покласти край цьому злочину проти людства”, – написав він.

Кореспондент британського видання The Times Максим Такер також прокоментував відео з кастрацією воїна ЗСУ росіянами. За його даними, відео зі знущанням з українця – справжнє, що підтвердив журналіст Bellingcat Арік Толер.

“Жахливе відео, на якому російський солдат каструє українського військовополоненого, справжнє. Той самий солдат з’явився на російському телевізійному ролику (з тим самим капелюхом і браслетом), і не було жодних доказів того, що відео було підроблено, сказав він мені”, – написав він.

