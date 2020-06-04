Відео опубліковано в Twitter.
У понеділок глава Білого дому виступив зі зверненням до громадян країни. Свою заяву він зробив біля Білого дому на тлі шуму пострілів і зарядів із сльозогінним газом. Він дійшов до Єпископальної церкви Святого Іоанна, яку раніше підпалили учасники протесту, і, тримаючи в руках біблію, виступив з промовою, в якій пообіцяв забезпечити безпеку країни.
Незадовго до виступу Трампа поліція зачистила Лафаєт-сквер, по якій пізніше пройшов президент. Для розгонів були використані світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі, пише CNBC.
I don’t know what more I need. Camera, credential reporter talking. They still shot at us. https://t.co/pQHxXko2Yk
— Josh Replogle CNN (@Joshrepp) June 3, 2020
.@PressSec says law enforcement cleared protesters from Lafayette Square “peaceably” ahead of Trump’s walk: pic.twitter.com/Yd017XXtUm
— Will Steakin (@wsteaks) June 3, 2020
Прес-секретар Трампа Кейлі Макінені заявила, що ні сльозогінний газ, ні гумові кулі не застосовувалися для розгону протестуючих з площі Лафаєт-сквер.
На опублікованих відео видно, як поліція б’є кийками демонстрантів, чутні крики і звуки пострілів.
I put the videos of police clearing out Lafayette Square and Trump’s photo op side by side. pic.twitter.com/t08Wul5YP7
— nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) June 2, 2020
Before President Trump could stride across Lafayette Square in Washington for a photo op at St. John’s Church, protesters had to be cleared out. What ensued was a burst of violence unlike any seen in the shadow of the White House in generations. https://t.co/zuzOMeqUH8 pic.twitter.com/kZRmZUrqXc
— The New York Times (@nytimes) June 3, 2020
Before President Trump could stride across Lafayette Square in Washington for a photo op at St. John’s Church, protesters had to be cleared out. What ensued was a burst of violence unlike any seen in the shadow of the White House in generations. https://t.co/zuzOMeqUH8 pic.twitter.com/kZRmZUrqXc
— The New York Times (@nytimes) June 3, 2020
The moment when mounted police cleared protestors in front of the White House and shot off several tear gas cannisters without warning so Trump could get a photo op in Lafayette Square. pic.twitter.com/tGFNd4BMRH
— Lisa Chiu (@lisachiuster) June 2, 2020
- Нагадаємо, вже шість днів в США і за їх межами не вщухають протести проти расизму і поліційної агресії, спровоковані вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліцейськими.
- Раніше президент США Дональд Трамп порівняв учасників масових заворушень в США, з членами антифашиської організації “Антифа”, яку він раніше пропонував визнати терористичною. Потім — звинуватив рух “Антифа” в масових заворушеннях.