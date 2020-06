Відео опубліковано в Twitter.

У понеділок глава Білого дому виступив зі зверненням до громадян країни. Свою заяву він зробив біля Білого дому на тлі шуму пострілів і зарядів із сльозогінним газом. Він дійшов до Єпископальної церкви Святого Іоанна, яку раніше підпалили учасники протесту, і, тримаючи в руках біблію, виступив з промовою, в якій пообіцяв забезпечити безпеку країни.

Незадовго до виступу Трампа поліція зачистила Лафаєт-сквер, по якій пізніше пройшов президент. Для розгонів були використані світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі, пише CNBC.

I don’t know what more I need. Camera, credential reporter talking. They still shot at us. https://t.co/pQHxXko2Yk — Josh Replogle CNN (@Joshrepp) June 3, 2020

.@PressSec says law enforcement cleared protesters from Lafayette Square “peaceably” ahead of Trump’s walk: pic.twitter.com/Yd017XXtUm — Will Steakin (@wsteaks) June 3, 2020

Прес-секретар Трампа Кейлі Макінені заявила, що ні сльозогінний газ, ні гумові кулі не застосовувалися для розгону протестуючих з площі Лафаєт-сквер.

На опублікованих відео видно, як поліція б’є кийками демонстрантів, чутні крики і звуки пострілів.

I put the videos of police clearing out Lafayette Square and Trump’s photo op side by side. pic.twitter.com/t08Wul5YP7 — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) June 2, 2020

Before President Trump could stride across Lafayette Square in Washington for a photo op at St. John’s Church, protesters had to be cleared out. What ensued was a burst of violence unlike any seen in the shadow of the White House in generations. https://t.co/zuzOMeqUH8 pic.twitter.com/kZRmZUrqXc — The New York Times (@nytimes) June 3, 2020

