Відео опубліковано в Twitter.

У понеділок глава Білого дому виступив зі зверненням до громадян країни. Свою заяву він зробив біля Білого дому на тлі шуму пострілів і зарядів із сльозогінним газом. Він дійшов до Єпископальної церкви Святого Іоанна, яку раніше підпалили учасники протесту, і, тримаючи в руках біблію, виступив з промовою, в якій пообіцяв забезпечити безпеку країни.

Незадовго до виступу Трампа поліція зачистила Лафаєт-сквер, по якій пізніше пройшов президент. Для розгонів були використані світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі, пише CNBC.

Прес-секретар Трампа Кейлі Макінені заявила, що ні сльозогінний газ, ні гумові кулі не застосовувалися для розгону протестуючих з площі Лафаєт-сквер.

На опублікованих відео видно, як поліція б’є кийками демонстрантів, чутні крики і звуки пострілів.