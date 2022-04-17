Про це він заявив в етері телемарафону.
“Як і обіцяли, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні пройшов тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла пані Урсула, з української сторони заповнений. Тому далі буде м’яч на стороні Європейської комісії”, – зазначив Жовква.
Єврокомісія своєю чергою готуватиме рекомендацію щодо виконання Україною копенгагенських критеріїв вступу до ЄС. Наразі Україна розраховує на набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже у червні 2022 року.
Далі мають розпочатись переговори про вступ, після вже йтиметься про повноцінне членство України в ЄС.
“Ми говоримо про прискорену процедуру. Ми не можемо дозволити собі 10-15-20 років таких переговорів. Переговори мають бути проведені швидко. Україна на це заслуговує”, – наголосив заступник голови ОП.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що протягом тижня українська сторона заповнить опитувальник для вступу в Євросоюз, який надала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- В Італії підтримали вступ України в Європейський Союз. Прем’єр-міністр Маріо Драгі відреагував на звернення українського президента Володимира Зеленського до їхнього парламенту.
- Європейський Союз розпочав процедуру розгляду заявки України на членство в блоці. На засіданні Ради ЄС із закордонних справ будуть обговорювати ситуацію в Україні.
- Рада Європи визнала прагнення України вступити у ЄС та закликала Єврокомісію надати висновки щодо відповідних заяв.