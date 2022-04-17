Про це він заявив в етері телемарафону.

“Як і обіцяли, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні пройшов тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла пані Урсула, з української сторони заповнений. Тому далі буде м’яч на стороні Європейської комісії”, – зазначив Жовква.

Єврокомісія своєю чергою готуватиме рекомендацію щодо виконання Україною копенгагенських критеріїв вступу до ЄС. Наразі Україна розраховує на набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже у червні 2022 року.

Далі мають розпочатись переговори про вступ, після вже йтиметься про повноцінне членство України в ЄС.

“Ми говоримо про прискорену процедуру. Ми не можемо дозволити собі 10-15-20 років таких переговорів. Переговори мають бути проведені швидко. Україна на це заслуговує”, – наголосив заступник голови ОП.