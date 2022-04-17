Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Україною повністю заповнений опитувальник із вступу до Європейського Союзу, який голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала під час візиту до Києва президенту України Володимиру Зеленському.

Про це він заявив в етері телемарафону.

“Як і обіцяли, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні пройшов тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла пані Урсула, з української сторони заповнений. Тому далі буде м’яч на стороні Європейської комісії”, – зазначив Жовква.

Єврокомісія своєю чергою готуватиме рекомендацію щодо виконання Україною копенгагенських критеріїв вступу до ЄС. Наразі Україна розраховує на набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже у червні 2022 року.

Далі мають розпочатись переговори про вступ, після вже йтиметься про повноцінне членство України в ЄС.