Українці найбільше довіряють Збройним силам України, волонтерам, звичайним людям та церкві, а найменший рівень довіри у президента, Верховної ради та ЗМІ (російським та українським).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 3-11 грудня 2021 року.

Згідно з опитуванням, проти грудня 2020 року спостерігається зростання довіри до Збройних сил України.

Зокрема, армії довіряють 72% українців, а баланс довіри-недовіри становить +60%. Проти грудня 2020 року частка тих, хто довіряє, зросла на 6%, а баланс довіри-недовіри – на 8%.

Також більшість респондентів довіряє волонтерам (68%, баланс – +57%) та звичайним людям у своєму населеному пункті (63%, баланс +51%). Церкві довіряє 51% за балансу +27%. Щодо церкви, то на тлі інших регіонів виділяється захід, де 67% довіряють церкві проти 41-47% в інших регіонах.

Позитивний баланс довіри-недовіри також мають громадські організації – загалом їм довіряють 39% респондентів, а баланс становить +18% (без значних змін проти 2020 року).

За даними дослідження, фактично серед респондентів переважає недовіра президенту, парламенту, уряду, правоохоронним органам (поліція, СБУ), ЗМІ (і українським, і російським).

Президенту не довіряють – 50% відсотків українців. Відповідно баланс довіри-недовіри становить -23%. Проти грудня 2020 року спостерігається погіршення показників: частка тих, хто довіряє президенту, знизилася на 5%, а баланс довіри-недовіри – на 10%

Кабінету Міністрів та Верховній Раді довіряють менше респондентів: відповідно 14% довіряють уряду (баланс – -46%) та 11% довіряють парламенту (баланс – -56%).

Довідка. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.