У 2016 році, коли соціологи The New York Times запитали американців, чи планують вони голосувати за Гілларі Клінтон чи Дональда Трампа, понад 10 відсотків відповіли, що не підтримають жодного з них. Сказали, що голосуватимуть за стороннього кандидата або не голосуватимуть взагалі.

Через чотири роки ситуація була іншою. Джо Байден був популярнішим кандидатом, ніж Клінтон, тоді як деякі скептики Трампа підтримали його. Менш як 5 відсотків виборців сказали соціологам, що не планують голосувати ні за одного з основних кандидатів від партій.