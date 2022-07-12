Про це інформує американське видання The New York Times.
У 2016 році, коли соціологи The New York Times запитали американців, чи планують вони голосувати за Гілларі Клінтон чи Дональда Трампа, понад 10 відсотків відповіли, що не підтримають жодного з них. Сказали, що голосуватимуть за стороннього кандидата або не голосуватимуть взагалі.
Через чотири роки ситуація була іншою. Джо Байден був популярнішим кандидатом, ніж Клінтон, тоді як деякі скептики Трампа підтримали його. Менш як 5 відсотків виборців сказали соціологам, що не планують голосувати ні за одного з основних кандидатів від партій.
Сьогодні вранці The Times опублікували своє перше опитування проміжної кампанії 2022 року. І один із головних меседжів нині полягає в тому, що американці знову, видається, так само незадоволені провідними кандидатами, як і у 2016 році. “Це було схоже на опитування 2016 року, а не 2020”, — сказав Нейт Кон, головний політичний аналітик видання.
Опитування включало питання про те, чи проголосували б люди за Байдена чи Трампа у 2024 році, якби ті знову балотувалися. Запитання не містило інших варіантів, окрім Байдена та Трампа, але 10 відсотків респондентів відповіли, що не планують підтримувати жодного з них. Серед виборців до 35 років частка таких була ще вищою, а серед виборців старшого віку – нижчою.
Цей рівень незадоволення є відображенням величезних слабкостей обох сторін, що борються між собою.
Демократична партія має дві основні проблеми. По-перше, рейтинг схвалення роботи Байдена становить лише 33 відсотки (подібно до найгірших рейтингів Трампа за час його президентства), частково через розчарування, спричинене інфляцією та постійними порушеннями повсякденного життя, спричиненими пандемією. По-друге, пріоритети демократів не відповідають пріоритетам більшості американців.
Демократи у Конгресі витратили більшу частину минулого року на суперечки, причому невелика кількість поміркованих блокувала законодавчі акти, які мали б знизити ціни на ліки, боротися зі зміною клімату та інші популярні кроки. Багато демократів — як політиків, так і виборців, особливо на лівому фланзі партії — також, видається, більше зосереджені на культурних питаннях, що викликають розбіжності, ніж на повсякденних проблемах більшості американців, як-от інфляція.
“Ліві мають набір пріоритетів, який просто відрізняється від решти країни, — сказав Нейт. — Ліберали більше дбають про аборти та зброю, ніж про економіку. Занепокоєння консерваторів набагато більше відповідає настроям решти країни”.
З іншого боку, зазначає Нейт, “у республіканців є власні серйозні проблеми”.
Трамп залишається головною фігурою в партії — і він приблизно такий же непопулярний, як і Байден. Особисті оцінки прихильності обох однакові: 39 відсотків. Багато виборців, включаючи незалежних депутатів і помітну меншість республіканців, ображені подіями 6 січня і роллю в них Трампа.
Згідно з результатами опитування, Байден виглядає як найслабший чинний президент за десятиліття; 61 відсоток демократів висловили надію, що хтось інший стане кандидатом від партії у 2024 році, при цьому більшість із них посилалися або на вік Байдена, або на його результати. Проте, коли всіх виборців попросили вибрати між Байденом і Трампом у гіпотетичному матчі, Байден, з усім тим, мав невелику перевагу над Трампом, 44% проти 41%.
Інші опитування — наприклад, проведені YouGov і Харрісом — показують, що Байден протистояв би Трампу краще, ніж віцепрезидентка Камала Гарріс. Ці порівняння є нагадуванням про те, що Байден балотувався у 2020 році недаремно: він – один із небагатьох відомих демократів у національному масштабі, який не видається надто ліберальним багатьом постійним виборцям. Коротко кажучи, Байден є президентом у партії без явно сильніших альтернатив.
Від сьогодні до виборів 2024 року, звичайно, ще багато часу. Можливо, становище Байдена покращиться або інший демократ — той, хто виграє важкі перегони цього року, наприклад, як Стейсі Абрамс чи сенатор Рафаель Уорнок у Джорджії — з’явиться як альтернатива. Можливо, Рон ДеСантіс, Майк Пенс чи інший республіканець переможуть Трампа. Можливо, Байден чи Трамп (або обидва) вирішать не балотуватися.
Рівень невдоволення виборців також підвищує ймовірність того, що кандидат від третьої партії може залучити достатню підтримку, щоб вплинути на результат, додає Нейт.
Однак поки що найбільшою силою кожної зі сторін є слабкість опонента.
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