За результатами опитування на платформі "Дія", більшість українців проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним днем.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Нагадаємо, що 28 лютого для громадян України стало доступним опитування в додатку “Дія”, чи залишити Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним днем, чи зробити його робочим. Також у застосунку “Дія” зауважили, що у більшості країн світу 8 березня – звичайний робочий день. Водночас у пострадянських країнах, зокрема в Україні, – офіційний вихідний.

Результати опитування, яке тривало протягом 28 лютого – 6 березня, показали, що:

1,3+ млн користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним

703+ тисячі користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем

Ще 110+ тисяч українців не визначилися

Зазначено, що це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані в “Дії”. У ньому взяли участь понад 2,1 млн українців. Результати голосування врахують у Парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.