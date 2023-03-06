Про це інформує пресслужба Мінцифри.
Нагадаємо, що 28 лютого для громадян України стало доступним опитування в додатку “Дія”, чи залишити Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним днем, чи зробити його робочим. Також у застосунку “Дія” зауважили, що у більшості країн світу 8 березня – звичайний робочий день. Водночас у пострадянських країнах, зокрема в Україні, – офіційний вихідний.
Результати опитування, яке тривало протягом 28 лютого – 6 березня, показали, що:
- 1,3+ млн користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним
- 703+ тисячі користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем
- Ще 110+ тисяч українців не визначилися
Зазначено, що це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані в “Дії”. У ньому взяли участь понад 2,1 млн українців. Результати голосування врахують у Парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.
- “Укрзалізниця” розпочинає програму “Залізна українізація”, щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Відтак у застосунку “Дія” створили голосування щодо перейменування “Південно-Західної залізниці”.
- За результатами опитування у застосунку “Дія”, найкращою воєнною маркою “Укрпошти” у 2022 році стала марка – “Русскій воєнний корабль, іді … !”.