Про це повідомив колишній перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков на своїй сторінці у Facebook.
“Вітаю ОЗГ ФДМУ із закінченим злочином щодо Одеського припортового заводу. І дуже цікаво побачити як на це відреагує пан Ситник та НАБУ. Бо, для тих хто слідкував, відповідно до результатів проведеного конкурсу по відбору давальця, який терміново відмінила Наглядова рада ОПЗ з політичних мотивів, вже були озвучені пропозиції учасників”, – йдеться в повідомленні.
За словами Щурікова, “Укрнафтобуріння” на чолі із Михайлом Бакуненко, яке пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським і яке є одним із потужніших газодобувних підприємств України, не влаштувало нове керівництво ФДМУ із ціною $77 за переробку, що вже нанесло ОПЗ багатомільйоної шкоди.
“Но і зовсім не зрозуміло, яким чином, “АгроГазТрейдінг” на чолі із Олександром Горбуненко, який на конкурсі запропонував ціну $67 за переробку карбаміду отримав продовження договору за ціною $51? І це при тому, що ціна газу на ринку, за останніх два тижні, впала більш ніж на 30 %”, – наголосив Щуріков.
Нагадаємо, що 21 березня стало відомо про те, що наглядова рада прийняла рішення про припинення повноважень членів правління, в зв’язку з чим ті мають намір звернутися до суду.
- 24 січня стало відомо, що виконуючим обов’язки директора Одеського припортового заводу став Микола Синиця, який володіє рестораном “Два гусі”. Таке рішення ухвалив Уряд.
- Перший заступник директора “Одеського припортового заводу” Микола Щуріков вважає призначення виконуючим обов’язки голови ОПЗ Миколи Синиці початком чергового етапу боротьби за потоки. Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.
- Микола Щуріков також заявив, що з 2015 року вартість заводу впала в 10 разів.
- 30 січня стало відомо, що голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку пропонували 5 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на призначення “потрібної” людини директором Одеського припортового заводу (ОПЗ).