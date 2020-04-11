Про це повідомив колишній перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков на своїй сторінці у Facebook.

“Вітаю ОЗГ ФДМУ із закінченим злочином щодо Одеського припортового заводу. І дуже цікаво побачити як на це відреагує пан Ситник та НАБУ. Бо, для тих хто слідкував, відповідно до результатів проведеного конкурсу по відбору давальця, який терміново відмінила Наглядова рада ОПЗ з політичних мотивів, вже були озвучені пропозиції учасників”, – йдеться в повідомленні.

За словами Щурікова, “Укрнафтобуріння” на чолі із Михайлом Бакуненко, яке пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським і яке є одним із потужніших газодобувних підприємств України, не влаштувало нове керівництво ФДМУ із ціною $77 за переробку, що вже нанесло ОПЗ багатомільйоної шкоди.

“Но і зовсім не зрозуміло, яким чином, “АгроГазТрейдінг” на чолі із Олександром Горбуненко, який на конкурсі запропонував ціну $67 за переробку карбаміду отримав продовження договору за ціною $51? І це при тому, що ціна газу на ринку, за останніх два тижні, впала більш ніж на 30 %”, – наголосив Щуріков.

Нагадаємо, що 21 березня стало відомо про те, що наглядова рада прийняла рішення про припинення повноважень членів правління, в зв’язку з чим ті мають намір звернутися до суду.