Про це повідомив в Facebook перший заступник директора Одеського припортового заводу (ОПЗ) Микола Щуріков.

За словами Щурікова, зараз на ОПЗ складається ситуація, яка може призвести до його зупинки. Це пов’язано з тим, що керівництво заводу зірвало поставки хімічних реагентів.

“Доблесне нове керівництво на чолі з Синицею та Ігнатовським зірвало підставки хімреагентів для водооборотних циклів виробництва карбаміду. На сьогоднішній день це загрожує виведенням з ладу обладнання на десятки мільйонів гривень. Під загрозою зрив поставок КФС (карбамідоформальдегідні смоли, — ред.), що за високої температури влітку призведе до злежуваності готової продукції”, — зазначив Щуріков.

За словами першого заступника директора ОПЗ, також були зірвані поставки для ремонту колекторів, в результаті чого в робочому стані знаходиться лише один.