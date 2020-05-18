Про це повідомив в Facebook перший заступник директора Одеського припортового заводу (ОПЗ) Микола Щуріков.
За словами Щурікова, зараз на ОПЗ складається ситуація, яка може призвести до його зупинки. Це пов’язано з тим, що керівництво заводу зірвало поставки хімічних реагентів.
“Доблесне нове керівництво на чолі з Синицею та Ігнатовським зірвало підставки хімреагентів для водооборотних циклів виробництва карбаміду. На сьогоднішній день це загрожує виведенням з ладу обладнання на десятки мільйонів гривень. Під загрозою зрив поставок КФС (карбамідоформальдегідні смоли, — ред.), що за високої температури влітку призведе до злежуваності готової продукції”, — зазначив Щуріков.
За словами першого заступника директора ОПЗ, також були зірвані поставки для ремонту колекторів, в результаті чого в робочому стані знаходиться лише один.
“Зірвано поставки труб для ремонту колекторів на БХО, сьогодні завод працює на одному аварійному колекторі і його вихід з ладу призведе до серйозних екологічних наслідків”, — наголосив Щуріков.
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