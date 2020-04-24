Фракція "Опозиційна платформа - За життя" не голосуватиме за призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ.

Про це співголова фракції “Опозиційна платформа – За життя” Юрій Бойко заявив в програмі “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”.

“Фракція не голосуватиме (за призначення Саакашвілі на посаду віце-прем’єра з питань реформ – ред.), Тому що ми вважаємо, що треба призначати людей місцевих, у нас 40 мільйонів населення. Ми здатні знайти людей і виставити тих, хто здатний представляти “, – сказав Бойко.

Він запевнив, що нічого хорошого Україні Саакашвілі не принесе.

“Політичні туристи Україні не потрібні”, – зазначив він.

Нардеп також згадав слова Саакашвілі про успіхи в Грузії і запитав, чому ж він не може повернутися на Батьківщину і там займатися політикою.

“Чому пан Саакашвілі не може з’явитися в Грузії? Не може приїхати туди, брати участь в суспільно-політичному житті”, – зазначив він.

Бойко також нагадав главі фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії про судимість експрезидента Грузії і порадив розібратися в юридичній стороні питання.

“Я б порадив вам розібратися в юридичному аспекті. Тому що формально пан Саакашвілі має вирок Тбіліського суду. Я не коментую зараз, але формально це вирок суду суверенної країни”, – сказав Бойко.

Раніше Саакашвілі заявив, що готовий працювати навіть помічником у будь-якого міністра або губернатора, який хоче врятувати Україну від кризи.