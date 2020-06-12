Українська партія "Опозиційна платформа- За життя" незважаючи на агресію РФ привітала росіян з днем Росії.

Вітання розміщено на сайті партії.

“Партія “Опозиційна платформа – За життя” від імені всіх українців, які виступають за відновлення співпраці і нормалізацію відносин з Російською Федерацією, вітає росіян зі святом – Днем Росії!” – йдеться в повідомленні.

На думку “ОПЗЖ”, Україну і Росію “пов’язують не просто спільні кордони, а перш за все родинні зв’язки, тісно переплетені людські долі, духовні і культурні цінності, спільна історична спадщина, перемога у Великій Вітчизняній війні і пам’ять про цю Велику Перемогу, яка згуртувала наші народи на століття”.

У партії також заявили, що “Україна як ніколи потребує розвитку діалогу з Росією” і в “відновленні стратегічного економічного партнерства з РФ”.

12 червня в Росії відзначається День Росії – в цей день в 1990 році вона прийняла декларацію про державний суверенітет.

Варто зазначити, що у лютому 2014 року Росія окупувала український Крим, а у квітні того ж року російські війська вторглися на територію українського Донбасу. Війна на сході України триває по сьогоднішній день.