Українська партія "Опозиційна платформа - За життя" привітала з перемогою на російських виборах політичну силу Володимира Путіна "Єдина Росія".

Про це йдеться у повідомленні на сайті української політсили.

“Вітаємо всіх членів партії, кандидатів від неї, які пройшли до Державної Думи Російської Федерації, керівництво та голову всеросійської політичної партії “Єдина Росія” Дмитра Медведєва з переконливою перемогою на виборах. За підсумками підрахунку центральною виборчою комісією 100% протоколів можна з упевненістю заявити, що отриманий під час голосування результат вкотре підтвердив: росіяни пов’язують своє майбутнє саме з “Єдиною Росією”, а ідеї та програма партії близькі російському народу”, – йдеться у привітанні від ОПЗЖ.

Також українські депутати від цієї політсили сподіваються на “продовження діалогу і зміцнення міжпартійного співробітництва між “Єдиною Росією” та ОПЗЖ в ім’я відновлення добросусідських відносин України та Росії”.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США, Європейський Союз і Велика Британія заявили, що не визнають виборів у Думу через низку порушень і голосування на тимчасово окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці вибори незаконними та заявив, що не має підстав для засудження жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, які збираються проголосувати на виборах до Державної Думи Росії.