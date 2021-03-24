На Харківщині депутати "Опозиційної платформи — За життя" відновили "Каміння дружби українського та російського народів". Того ж вечора його зламали активісти.

Про це повідомляють #Букви.

У середу, 24 березня, голова фракції “ОПЗЖ” в Харківській міськради Андрій Лесик повідомив, що депутати відновили пам’ятний знак “Каміння дружби українського і російського народів”.

“Він був встановлений в пам’ять про Переяславську Раду 1654 року, але був зруйнований вандалами. Відновлення пам’ятника — це наша принципова позиція”, — заявив він, додавши, що політсила завжди “стоятиме за дружбу двох братніх народів”.

Того ж вечора активісти оприлюднили фотографії, на яких можна побачити той самий пам’ятний знак розбитим.

Також активіста оголосили про наміри звернутися до СБУ з приводу законності встановлення такого пам’ятного знаку.