Про це повідомила пресслужба партії.

“Ми – партія “Опозиційна платформа — За життя” – висуваємо на пост міського голови Києва, як я вважаю, кращого кандидата, який взагалі є в списку претендентів — це Олександр Попов! Я хочу, щоб всі зрозуміли: на боксерському рингу, він, можливо, поступився б Віталію Кличку. Бути може, він не зміг би зіграти на роялі так, як це зробили б багато з нинішньої влади. Але Попов — двічі міністр ЖКГ. Попов в господарстві розуміє набагато більше всіх тих, хто сьогодні у “керма” країни. Він тричі нагороджений орденом “За заслуги” I, II, III ступеня. Він — людина, за якої Київ реально розвивався!” – заявив співголова “ОПЗЖ” Вадим Рабінович.

Крім того, за даними видання Ліга, партія також затвердила список кандидатів від “ОПЗЖ” до Київради. До першої п’ятірки увійшли:

Олександр Попов;

Юлія Сімуніна;

Михайло Царенко;

Олександр Плужник;

Олена Букало.

Варто зазначити, Олександр Попов був головою Київської міської державної адміністрації з 16 листопада 2010 року по 14 грудня 2013-го. Його відсторонили від посади через звинувачення у відповідальності за силовий розгін мітингувальників на Майдані Незалежності.