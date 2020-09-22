Про це повідомила пресслужба партії.
“Ми – партія “Опозиційна платформа — За життя” – висуваємо на пост міського голови Києва, як я вважаю, кращого кандидата, який взагалі є в списку претендентів — це Олександр Попов! Я хочу, щоб всі зрозуміли: на боксерському рингу, він, можливо, поступився б Віталію Кличку. Бути може, він не зміг би зіграти на роялі так, як це зробили б багато з нинішньої влади. Але Попов — двічі міністр ЖКГ. Попов в господарстві розуміє набагато більше всіх тих, хто сьогодні у “керма” країни. Він тричі нагороджений орденом “За заслуги” I, II, III ступеня. Він — людина, за якої Київ реально розвивався!” – заявив співголова “ОПЗЖ” Вадим Рабінович.
Крім того, за даними видання Ліга, партія також затвердила список кандидатів від “ОПЗЖ” до Київради. До першої п’ятірки увійшли:
- Олександр Попов;
- Юлія Сімуніна;
- Михайло Царенко;
- Олександр Плужник;
- Олена Букало.
Варто зазначити, Олександр Попов був головою Київської міської державної адміністрації з 16 листопада 2010 року по 14 грудня 2013-го. Його відсторонили від посади через звинувачення у відповідальності за силовий розгін мітингувальників на Майдані Незалежності.
- Під час недільного з’їзду була оголошена перша десятка “Слуги народу” на виборах до Київради. Так, список “СН” очолила керівниця громадської організації “Місто-сад”, дружина голови МЗС Євгенія Кулеба.
- Також була офіційно представлена як кандидат у мери Києва Ірина Верещук. Її висунули кандидатом за результатами праймеріз “Слуги народу”, що відбулися 16 липня. #Букви розповідали, що відомо про кандидата.
- Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка відреагував на з’їзд партії “Слуга народу”, організований на території вишу, звернувши увагу на порушення закону.