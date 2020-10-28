Партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) заявляє, що в Києві намагаються вкрасти їхні голоси на користь інших політичних сил.

Про це повідомляє пресслужба ОПЗЖ.

У партії заявляють про масові фальсифікації.

“На ділянках у Дарницькому районі прямо зараз йде крадіжка голосів ОПЗЖ на користь партії “Перемога Пальчевського”. Влаштувавши таємний перерахунок голосів, без присутності наших спостерігачів, дільнична виборча комісія внесла зміни в підсумкові протоколи. Виявилося, що голоси, віддані за ОПЗЖ, тепер приписані до “Перемоги Пальчевського”, – зазначають в політсилі.

За даним фактом представники ОПЗЖ звернулися в правоохоронні органи.

Головним бенефіціаром партії “Перемога Пальчевського” ЗМІ називають забудовника, екснардепа від “Партії регіонів” Вадима Столара.