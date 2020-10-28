Про це повідомляє пресслужба ОПЗЖ.
У партії заявляють про масові фальсифікації.
“На ділянках у Дарницькому районі прямо зараз йде крадіжка голосів ОПЗЖ на користь партії “Перемога Пальчевського”. Влаштувавши таємний перерахунок голосів, без присутності наших спостерігачів, дільнична виборча комісія внесла зміни в підсумкові протоколи. Виявилося, що голоси, віддані за ОПЗЖ, тепер приписані до “Перемоги Пальчевського”, – зазначають в політсилі.
За даним фактом представники ОПЗЖ звернулися в правоохоронні органи.
Головним бенефіціаром партії “Перемога Пальчевського” ЗМІ називають забудовника, екснардепа від “Партії регіонів” Вадима Столара.
- Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності нардепа Вікторії Сюмар, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей у селі Петропавлівська Борщагівка (Київська область).