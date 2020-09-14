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Oracle cтане покупцем американського бізнесу TikTok

Китайська приватна холдингова компанія ByteDance вибрала Oracle Corp. в якості партнера, щоб спробувати врятувати американський бізнес TikTok.

Понеділок, 14 вересня 2020, 13:52

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, Oracle обійшла Microsoft в тендері за американський підрозділ TikTok, уклавши угоду, структуровану як партнерство, а не прямий продаж.

ByteDance, китайський власник TikTok, вів переговори про продаж американського бізнесу, так як в минулому місяці президент США Дональд Трамп зажадав продати додаток або в іншому випадку він закриє його.

TikTok найбільш популярний серед підлітків, тому офіційні особи США стурбовані тим, що інформація про користувачів може бути передана комуністичного уряду Китаю. TikTok, у якого близько 100 мільйонів користувачів у США, заявив, що ніколи не буде ділитися такими даними з владою Китаю.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що Китай волів би закрити TikTok в Сполучених Штатах, ніж дозволити примусовий продаж.

У понеділок державний телеканал Китаю CGTN з посиланням на джерела повідомив, що ByteDance не продаватиме TikTok в США Oracle або Microsoft і не буде передавати вихідний код платформи будь-якої американської компанії.

А згідно ByteDance, Oracle стане технологічним партнером фірми і візьме на себе управління призначеними для користувача даними TikTok в США. Oracle також веде переговори про придбання частки в операціях TikTok в США.

Дані в даний час зберігаються в хмарі Alphabet Inc.

Поки неясно, чи схвалить угоду Трамп, який хоче, щоб американська технологічна фірма володіла більшою частиною TikTok в Сполучених Штатах. Комітет з іноземних інвестицій в США (CFIUS), який розглядає угоди на предмет ризику для національної безпеки, спостерігає за переговорами між ByteDance і Oracle.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь відмовився від коментарів, але сказав, що TikTok “примушують” в США до угоди.

“Ми закликаємо уряд США забезпечити відкриту, справедливу, недискримінаційну середу для іноземних фірм, що працюють і що інвестують в США”, – сказав він.

  • Як відомо, президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.
  • Згодом Трамп заявив, що соціальну мережу ТікТок може придбати компанія Oracle.
  • TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.
Теги: TikTok, Дональд Трамп

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