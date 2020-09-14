Oracle cтане покупцем американського бізнесу TikTok

Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, Oracle обійшла Microsoft в тендері за американський підрозділ TikTok, уклавши угоду, структуровану як партнерство, а не прямий продаж.
ByteDance, китайський власник TikTok, вів переговори про продаж американського бізнесу, так як в минулому місяці президент США Дональд Трамп зажадав продати додаток або в іншому випадку він закриє його.
TikTok найбільш популярний серед підлітків, тому офіційні особи США стурбовані тим, що інформація про користувачів може бути передана комуністичного уряду Китаю. TikTok, у якого близько 100 мільйонів користувачів у США, заявив, що ніколи не буде ділитися такими даними з владою Китаю.
Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що Китай волів би закрити TikTok в Сполучених Штатах, ніж дозволити примусовий продаж.
У понеділок державний телеканал Китаю CGTN з посиланням на джерела повідомив, що ByteDance не продаватиме TikTok в США Oracle або Microsoft і не буде передавати вихідний код платформи будь-якої американської компанії.
А згідно ByteDance, Oracle стане технологічним партнером фірми і візьме на себе управління призначеними для користувача даними TikTok в США. Oracle також веде переговори про придбання частки в операціях TikTok в США.
Дані в даний час зберігаються в хмарі Alphabet Inc.
Поки неясно, чи схвалить угоду Трамп, який хоче, щоб американська технологічна фірма володіла більшою частиною TikTok в Сполучених Штатах. Комітет з іноземних інвестицій в США (CFIUS), який розглядає угоди на предмет ризику для національної безпеки, спостерігає за переговорами між ByteDance і Oracle.
Представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь відмовився від коментарів, але сказав, що TikTok “примушують” в США до угоди.
“Ми закликаємо уряд США забезпечити відкриту, справедливу, недискримінаційну середу для іноземних фірм, що працюють і що інвестують в США”, – сказав він.
- Як відомо, президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.
- Згодом Трамп заявив, що соціальну мережу ТікТок може придбати компанія Oracle.
- TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.