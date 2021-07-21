Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про проведення референдуму, щоб протистояти критиці Європейського союзу через прийнятий в країні закону проти "пропаганди гомосексуальності".

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“На карту поставлено майбутнє наших дітей, тому ми не можемо поступатися в цьому питанні. В останні тижні Брюссель явно напав на Угорщину через наш закон про захист дітей. Угорські закони не дозволяють сексуальну пропаганду в дитячих садах, школах, на телебаченні і в рекламу”, – заявив Орбан.

Водночас, він не назвав дату референдуму, але сказав, що він буде містити п’ять питань.

За словами прем’єра Угорщини, жителів країни запитають, чи підтримують вони проведення семінарів щодо сексуальної орієнтації в школах без згоди батьків і чи вважають вони, що серед дітей слід просувати процедури зміни статі.

На референдум також винесуть питання, чи слід показувати дітям контент, який може вплинути на сексуальну орієнтацію, без будь-яких обмежень і чи слід зробити доступними для дітей процедури зміни статі.

Нагадаємо, минулого тижня Європейська Комісія запустила процедуру щодо порушення прав ЛГБТ-спільноти в Угорщини. Країна має два місяці для відповідей на аргументи, висунуті Комісією, інакше розпочнеться судовий процес.

Реакцію ЄК викликало те, що 15 червня законодавці Угорщини схвалили закон, що забороняє ділитися з неповнолітніми будь-яким контентом, що зображує гомосексуальність або зміну статі.

Закон розробила консервативна керівна партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана “Фідес”. Ухвалили закон 157 голосами проти 1. Загальна чисельність депутатів — 199 осіб, більшість, 116 мандатів, має “Фідес”. На підтримку закону крім партії Орбана виступили також представники правої політсили “Йоббік”.

14 з 27 країн ЄС висловили “глибоку заклопотаність” з приводу закону в спільній декларації, ініційованій Бельгією. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також засудила законопроєкт. Угорщина відхилила вимогу Європейської Комісії скасувати новий закон.

На переконання ЄК, Угорщина обмежила свободу висловлювання думок авторів і видавців книг і проводить дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, не надаючи жодних виправдань цього.

ЄК звинувачує країну у порушенні Директиви про аудіовізуальні медіапослуги, Директиви про електронну торгівлю, а також принципів Договору про свободу надання послуг і вільне переміщення товарів.

ЄК акцентує, що країна не повідомила про деякі суперечливі положення закону, хоча мала зобов’язання зробити це відповідно до Директиви про прозорість єдиного ринку.

“Положення також порушують людську гідність, свободу вираження поглядів та інформації, право на повагу до приватного життя, а також право на недискримінацію”, — наголосили в ЄК.