Політик повторив свої аргументи, чому проти початку переговорів про її вступ до ЄС.

Проросійський прем’єр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Нібито “країна не готова до цього”. З його слів, зокрема, через корупцію.

Про це угорський політик заявив він під час візиту до Парижу, повідомляє видання Le Point.

“Україна відома як одна з найбільш корумпованих країн світу. Ми не можемо схвалити рішення про початок переговорів про вступ”, – висловився Орбан.

Прем’єр Угорщини заперечив оцінку Єврокомісії про те, що “Україна досягла прогресу”. З його слів, “прийняття України означатиме додаткові витрати для бюджету ЄС і серйозні наслідки для аграрної політики”. Мовляв, якщо український сільськогосподарський сектор увійде в європейську систему, то “воно знищить його наступного дня”, а “наслідки будуть жахливими”.

Втім, Орбан зауважив, що готовий до “гнучкості” щодо інших питань, коментуючи можливе “розмороження” Єврокомісією 10 мільярдів євро для Угорщини.

“Коли виникає дилема, я зазвичай класифікую її на три категорії: історичну, стратегічну та тактичну. Українське питання – це питання історичне, питання масштабу. Фінансове питання – тактичне. Мій політичний досвід навчив мене ніколи не пов’язувати технічні питання, такі як гроші, з історичними проблемами. Якщо ви це зробите, ви ризикуєте повним хаосом. Тому я не хочу досягати згоди в українському питанні, але я залишаюся повністю готовим до цього в інших питаннях”, – заявив він.