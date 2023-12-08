Проросійський прем’єр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Нібито “країна не готова до цього”. З його слів, зокрема, через корупцію.
Про це угорський політик заявив він під час візиту до Парижу, повідомляє видання Le Point.
“Україна відома як одна з найбільш корумпованих країн світу. Ми не можемо схвалити рішення про початок переговорів про вступ”, – висловився Орбан.
Прем’єр Угорщини заперечив оцінку Єврокомісії про те, що “Україна досягла прогресу”. З його слів, “прийняття України означатиме додаткові витрати для бюджету ЄС і серйозні наслідки для аграрної політики”. Мовляв, якщо український сільськогосподарський сектор увійде в європейську систему, то “воно знищить його наступного дня”, а “наслідки будуть жахливими”.
Втім, Орбан зауважив, що готовий до “гнучкості” щодо інших питань, коментуючи можливе “розмороження” Єврокомісією 10 мільярдів євро для Угорщини.
“Коли виникає дилема, я зазвичай класифікую її на три категорії: історичну, стратегічну та тактичну. Українське питання – це питання історичне, питання масштабу. Фінансове питання – тактичне. Мій політичний досвід навчив мене ніколи не пов’язувати технічні питання, такі як гроші, з історичними проблемами. Якщо ви це зробите, ви ризикуєте повним хаосом. Тому я не хочу досягати згоди в українському питанні, але я залишаюся повністю готовим до цього в інших питаннях”, – заявив він.