Про це повідомляє Telex.
За його словами, угорський уряд виступає проти внесення церковних діячів до європейського санкційного списку, оскільки це нібито “може поставити під загрозу релігійну свободу”. І це попри те, що патріарх Кирил відкрито підтримує збройну агресію РФ проти України, а РПЦ бере участь у депортації українців на територію Росії.
Ба більше, Орбан “не вірить” у політику санкцій, оскільки це буцімто шкодить Європейському Союзу більше, ніж РФ.
- Нагадаємо, у Європейському Союзі можуть зробити виняток для Угорщини, Словаччини та Чехії й дозволити їм імпортувати російську нафту до кінця 2024 року.
- Будапешт готовий схвалити енергетичні санкції проти Росії. Однак це можливо лише у разі, якщо санкції не торкатимуться імпорту сирої нафти трубопроводом.