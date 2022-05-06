Про це повідомляє Telex.

За його словами, угорський уряд виступає проти внесення церковних діячів до європейського санкційного списку, оскільки це нібито “може поставити під загрозу релігійну свободу”. І це попри те, що патріарх Кирил відкрито підтримує збройну агресію РФ проти України, а РПЦ бере участь у депортації українців на територію Росії.

Ба більше, Орбан “не вірить” у політику санкцій, оскільки це буцімто шкодить Європейському Союзу більше, ніж РФ.