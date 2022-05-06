Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує запровадження санкцій Євросоюзом проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це повідомляє Telex.

За його словами, угорський уряд виступає проти внесення церковних діячів до європейського санкційного списку, оскільки це нібито “може поставити під загрозу релігійну свободу”. І це попри те, що патріарх Кирил відкрито підтримує збройну агресію РФ проти України, а РПЦ бере участь у депортації українців на територію Росії.

Ба більше, Орбан “не вірить” у політику санкцій, оскільки це буцімто шкодить Європейському Союзу більше, ніж РФ.