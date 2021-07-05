Міжнародна недержавна організація з захисту свободи слова вперше внесла до свого переліку "ворогів свободи преси" європейського лідера. Ним став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це повідомляється на сайті організації.

Цьогоріч у списку 37 глав держав чи урядів, яких “Репортери без кордонів” звинувачують у масових репресія проти свободи преси. До нього вперше потрапили жінки і представник європейської країни.

Першим європейцем в списку став Віктор Орбан — прем’єр-міністр Угорщини та лідер консервативної партії “Фідес”.

“Самопроголошений поборник “неліберальної демократії” Віктор Орбан, повернувшись до влади у 2010 році, не припиняв нападок на плюралізм і незалежність ЗМІ. Після того, як суспільне мовлення було перетворено на орган пропаганди, приватні ЗМІ були придушені або змушені мовчати”, — йдеться в профілі Орбана.

Організація зауважує, що 80% медіа країни належать наближеним до “Фідес” олігархам. Водночас інші медіа зазнають дискримінації в питаннях реклами та доступу до офіційної інформації.

“Журналістів систематично очорнюють в проурядових ЗМІ, які називають їх постачальниками “фейкових новин”, — зазначено на сайті.

Також пригадується заява Орбана з промови з нагоди 170-річчя революції 1848 року:

“Ми повинні боротися проти … ЗМІ, підтримуваними іноземними групами і вітчизняними олігархами”.

І відповідь Орбана на запит 28 незалежних ЗМІ про доступ до лікарень та інтерв’ю з медичним персоналом під час пандемії:

“Зараз не час … йти в лікарні, щоб знімати постановочні відео або поширювати фейкові новини”.

Також до переліку потрапили дві жінки. Це прем’єрка Бангладеш Шейх Гасіна Вазед і Керрі Лам, голова адміністрації Гонконгу з 1 липня 2017.

В переліку можна побачити також президента РФ Володимира Путіна, невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, китайського лідера Сі Цзіньпіна, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та інших.