Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з програмною промовою під час Конференції правих консерваторів у Техасі (США) та, як стверджують очевидці та ЗМІ, зірвав бурхливі оплески своїми праворадикальними поглядами та критикою лібералізму.

Про це інформує CNN.

Орбан заявив, що націоналістична програма в Угорщині узгоджується з цілями американського консервативного руху – і це, як наголосили у CNN, “звучало дуже схоже на головного доповідача майбутньої суботньої конференції, колишнього президента Дональда Трампа”. Сам Трамп виступить із заключною промовою на багатоденній Конференції, яка розпочалася 4 серпня і організована Союзом консерваторів Америки.

Видання назвало прем’єр-міністра Угорщини одним із найбільш суперечливих спікерів цього зібрання.

Орбан викликав аплодисменти, зокрема сказавши натовпу в Техасі, що “Угорщина є самотньою зірковою державою Європи”, і критикуючи лібералів, засоби масової інформації та Демократичну партію.

“Прогресивні ліберали не хотіли, щоб я був тут, тому що вони знали, що я вам скажу, оскільки що я тут, щоб сказати вам, що ми повинні об’єднати наші сили”, – сказав прем’єр-міністр Угорщини.

Віктор Орбан захищав своє 16-річне перебування на посаді прем’єр-міністра, рекламуючи свою жорстку імміграційну політику та називаючи свою боротьбу з демократичними інститутами частиною “культурної війни”, яка переслідує одностатеві шлюби та права трансгендерів.

Найгучніші овації Орбан викликав наступними словами: “Підсумовуючи: мати — жінка, батько — чоловік, і залиште наших дітей у спокої. Крапка, кінець дискусії”.

Націоналістична риторика Орбана завоювала йому кількох шанувальників серед консерваторів у Сполучених Штатах. Серед них і Дональд Трамп, який нещодавно зустрівся з Орбаном у своєму гольф-клубі в Бедмінстері (США, штат Нью-Джерсі). Раніше цього року Трамп підтримав заявку Орбана на наступний термін і неодноразово хвалив угорського лідера, зокрема під час візиту до Білого дому у 2019 році.