Про це інформує CNN.
Орбан заявив, що націоналістична програма в Угорщині узгоджується з цілями американського консервативного руху – і це, як наголосили у CNN, “звучало дуже схоже на головного доповідача майбутньої суботньої конференції, колишнього президента Дональда Трампа”. Сам Трамп виступить із заключною промовою на багатоденній Конференції, яка розпочалася 4 серпня і організована Союзом консерваторів Америки.
Видання назвало прем’єр-міністра Угорщини одним із найбільш суперечливих спікерів цього зібрання.
Орбан викликав аплодисменти, зокрема сказавши натовпу в Техасі, що “Угорщина є самотньою зірковою державою Європи”, і критикуючи лібералів, засоби масової інформації та Демократичну партію.
“Прогресивні ліберали не хотіли, щоб я був тут, тому що вони знали, що я вам скажу, оскільки що я тут, щоб сказати вам, що ми повинні об’єднати наші сили”, – сказав прем’єр-міністр Угорщини.
Віктор Орбан захищав своє 16-річне перебування на посаді прем’єр-міністра, рекламуючи свою жорстку імміграційну політику та називаючи свою боротьбу з демократичними інститутами частиною “культурної війни”, яка переслідує одностатеві шлюби та права трансгендерів.
Найгучніші овації Орбан викликав наступними словами: “Підсумовуючи: мати — жінка, батько — чоловік, і залиште наших дітей у спокої. Крапка, кінець дискусії”.
Націоналістична риторика Орбана завоювала йому кількох шанувальників серед консерваторів у Сполучених Штатах. Серед них і Дональд Трамп, який нещодавно зустрівся з Орбаном у своєму гольф-клубі в Бедмінстері (США, штат Нью-Джерсі). Раніше цього року Трамп підтримав заявку Орбана на наступний термін і неодноразово хвалив угорського лідера, зокрема під час візиту до Білого дому у 2019 році.
- Під час зустрічі з австрійським колегою Карлом Негаммером у Відні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив свої висловлювання щодо “змішування рас”, котре викликало хвилю обурення.
- Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти змішування європейських і неєвропейських рас. Це спричинило обурення серед опозиційних партій і низки європейських політиків.
- Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз має ухвалити нову стратегію щодо війни в Україні, оскільки санкції проти РФ не працюють. Водночас у міністерстві закордонних справ України вважають тези прем’єра класичним прикладом російської пропаганди та запевняють, що постачання зброї рятує життя українців.
- Своєю чергою, речник МЗС Олег Ніколенко відповів на заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він зазначив, що якби вони були неефективними, то у РФ не витрачали б багато ресурсів для дискредитації обмежень та надання зброї Україні.
- У червні депутати Європейського парламенту написали звернення до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із закликом долучитися до підтримки України та припинити сприяти злочинам РФ.