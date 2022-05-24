Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився обговорювати нафтове ембарго проти РФ на наступному саміті ЄС. Про це він особисто повідомив у листі до голови Європейської ради Шарля Мішеля.

Про це сповістила газета Financial Times.

У тексті повідомлення йдеться про те, що Угорщина не підтримуватиме нафтове ембарго без пропозицій щодо відповідних компенсацій.

“Обговорення наступного пакета санкцій на рівні лідерів за відсутності консенсусу було б контрпродуктивним. Це лише посилить наші внутрішні розбіжності. Тому я пропоную не розглядати це питання на наступному засіданні Європейської ради”, – зазначив Орбан.

Він наголосив, що у плані REPowerEU, що передбачає відмову від російського викопного палива до 2027 року, наразі немає жодних пакетів для найбільш занепокоєних держав-членів, які не мають виходу до моря.

Зустріч лідерів Європейського Союзу планується наступного тижня у Брюсселі.

Довідка. REPowerEU – це пропозиція Європейської комісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на російське повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.