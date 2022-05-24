Про це сповістила газета Financial Times.
У тексті повідомлення йдеться про те, що Угорщина не підтримуватиме нафтове ембарго без пропозицій щодо відповідних компенсацій.
“Обговорення наступного пакета санкцій на рівні лідерів за відсутності консенсусу було б контрпродуктивним. Це лише посилить наші внутрішні розбіжності. Тому я пропоную не розглядати це питання на наступному засіданні Європейської ради”, – зазначив Орбан.
Він наголосив, що у плані REPowerEU, що передбачає відмову від російського викопного палива до 2027 року, наразі немає жодних пакетів для найбільш занепокоєних держав-членів, які не мають виходу до моря.
Зустріч лідерів Європейського Союзу планується наступного тижня у Брюсселі.
Довідка. REPowerEU – це пропозиція Європейської комісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на російське повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.
- Нагадаємо, на тлі європейських та американських санкцій близько 62 мільйонів барелів флагманської російської нафти Urals, що є рекордною кількістю, знаходяться на морських суднах.
- Європейський Союз залишить пункт щодо ембарго на російську нафту у шостому санкційному пакеті, навіть попри небажання деяких країн-членів ЄС відмовлятись від “чорного золота” з РФ.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що відмова Угорщини запровадити нафтове ембарго стосовно РФ шкодить іміджу ЄС. Будапешт не сприяє тому, аби знайти консенсус разом з ЄС.