Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на лист організацій угорської громади в Україні із закликом підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про це заявив представник Орбана Берталан Хаваші в коментарі МТІ.

У листі прем’єр Угорщини запевнив, що його уряд «зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні». При цьому він знову повторив, що Європейська комісія не змогла «належним чином підготувати питання» щодо вступу України до ЄС і «розпочинати переговори» з нею поки що не на часі.

«Тому ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною», — наголосив він.

11 грудня представники угорської та словацької спільнот Закарпатської області закликали голову Євроради Шарля Мішеля, прем’єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіцо підтримати початок переговорів про членство України в блоці.