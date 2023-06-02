Джерело: telex з посиланням на заяву Орбана в етері радіо Kossuth

За словами угорського прем’єра, ситуація в Україні – “це справа українців”, однак він, як людина з військовим досвідом, розуміє, що під час армія, яка наступає, зазнає утричі більше страт аніж сторона, яка захищається.

“А для країни, населення якої становить лише малу частину населення протиборчої сторони, масовані військові дії за таких умов — це кривава баня. Ми повинні зробити все ще до переходу в контрнаступ, щоб переконати сторони в необхідності припинення вогню та мирних переговорів”, – зазначив Орбан.

Він також укотре поскаржився, що йому важко бути єдиним прем’єр-міністром у Європейському Союзі, який “виступає за мир”.