Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна може продовжувати боротьбу проти агресії РФ, поки її підтримують США.

Про це повідомило Magyar Nemzet.

Віктор Орбан дотримується політики того, що російсько-українській війні потрібне припинення вогню, потім мирні переговори. У нього запитали, що війна може тривати ще довго, оскільки дивлячись на поле бою — дипломатичний шлях не виглядає реалістичним.

“Ця небезпека можлива (довга війна, – ред.). У той самий час Україна може продовжувати боротьбу лише до тих пір, поки Сполучені Штати підтримують її грошима та зброєю. Якщо американці захочуть миру, то мир буде”, — заявив Орбан.

За його словами, ніхто не може очікувати, що Україна відмовиться від частини своєї країни в інтересах енергетичної безпеки. Орбан додав, що Україна сама має вирішувати, коли і за що воювати.

“Цього ніхто не може очікувати. Україна суверенна держава і вони самі вирішують, коли і за що воювати. Ми можемо вирішити, як підтримувати їх”, — підкреслив угорський прем’єр.

Ще він сказав, що “у російсько-українській війні ми на боці Угорщини”. Прем’єр вважає, що країна знаходиться не на”хорошому чи поганому боці історії”, а “на угорському боці історії”.

“Ми підтримуємо та допомагаємо Україні, ми зацікавлені у виживанні суверенної України, ми зацікавлені в тому, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи. Проте ми не зацікавлені в тому, щоб здавати всі наші економічні відносини з Росією. Ці питання ми розглядаємо в угорських окулярах, а не в чужих”, — підкреслив Орбан.