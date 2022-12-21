Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що російсько-українській війні необхідне припинення вогню. Після цього перемовини США та Росії за умови збереження територіальної цілісності України.

Про це повідомило Telex.

Під час пресконференції за підсумками року Орбан зазначив, є одна умова за якою Україна може бути суверенною.

“Україна може бути незалежною і суверенною лише за умови збереження її територіальної цілісності”, — наголосив він.

За його словами, Угорщина не хоче фінансувати військову допомогу Україні, бо не вірить у зброю. Через те, що це не війна Будапешта, то він виступає проти подібної підтримки України. Але країна надаватиме гуманітарну допомогу українським переселенцям.

“Ми хотіли б, щоб перемовини між сторонами, що воюють, відбулися якнайшвидше”, — сказав угорський прем’єр.

У нього запитали щодо того, що його країна залишається осторонь, поки інші члени Євросоюзу активно допомогають Україні на тлі війни.

“Нас 27 в ЄС. Якщо запитати українців чи росіян, вони скажуть, що ми залишилися осторонь… Якби це залежало від нас, ми б завтра запропонували мир і направили б переговорні делегації”, – сказав Віктор Орбан.

Він вважає, що одним із визначних досягнень Угорщини у 2022 році є те, що уряд зміг “триматись подалі” від війни в Україні. Політик наголосив, що не планує відвідувати Київ у 2023 році.