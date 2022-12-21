Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що російсько-українській війні необхідне припинення вогню. А після цього ­– перемовини США та Росії за умови збереження територіальної цілісності України.

Про це повідомило Telex.

Під час пресконференції за підсумками року Орбан зазначив: є одна умова, за якої Україна може бути суверенною.

“Україна може бути незалежною і суверенною лише за умови збереження її територіальної цілісності”, ­– наголосив він.

За його словами, Угорщина не хоче фінансувати військову допомогу Україні, бо не вірить у зброю. Через те, що це ­– не війна Будапешта, то він виступає проти подібної підтримки України. Але країна надаватиме гуманітарну допомогу українським переселенцям.

“Ми хотіли б, щоб перемовини між сторонами, що воюють, відбулися якнайшвидше”, ­– сказав угорський прем’єр.

У нього запитали щодо того, що його країна залишається осторонь, поки інші члени Євросоюзу активно допомогають Україні на тлі війни.

“Нас 27 в ЄС. Якщо запитати українців чи росіян, вони скажуть, що ми залишилися осторонь… Якби це залежало від нас, ми б завтра запропонували мир і направили б переговорні делегації”, – сказав Віктор Орбан.

Він вважає, що одним із визначних “досягнень” Угорщини у 2022 році є те, що уряд зміг “триматись подалі” від війни в Україні. Політик наголосив, що не планує відвідувати Київ й у 2023 році.