Про це повідомило Telex.
Під час пресконференції за підсумками року Орбан зазначив: є одна умова, за якої Україна може бути суверенною.
“Україна може бути незалежною і суверенною лише за умови збереження її територіальної цілісності”, – наголосив він.
За його словами, Угорщина не хоче фінансувати військову допомогу Україні, бо не вірить у зброю. Через те, що це – не війна Будапешта, то він виступає проти подібної підтримки України. Але країна надаватиме гуманітарну допомогу українським переселенцям.
“Ми хотіли б, щоб перемовини між сторонами, що воюють, відбулися якнайшвидше”, – сказав угорський прем’єр.
У нього запитали щодо того, що його країна залишається осторонь, поки інші члени Євросоюзу активно допомогають Україні на тлі війни.
“Нас 27 в ЄС. Якщо запитати українців чи росіян, вони скажуть, що ми залишилися осторонь… Якби це залежало від нас, ми б завтра запропонували мир і направили б переговорні делегації”, – сказав Віктор Орбан.
Він вважає, що одним із визначних “досягнень” Угорщини у 2022 році є те, що уряд зміг “триматись подалі” від війни в Україні. Політик наголосив, що не планує відвідувати Київ й у 2023 році.
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