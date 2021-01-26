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ОРДЛО не відмовилися від одностороннього обміну через Медведчука — Денісова

Бойовики не відмовилися від плану передати певну кількість утримуваних громадян України в односторонньому порядку через посередника — нардепа Віктора Медведчука.

Вівторок, 26 січня 2021, 22:32

Про це проінформувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Як повідомлялося раніше, 20 січня українська омбудсменка Людмила Денісова анонсувала, що бойовики “ДНР” та “ЛНР” передадуть посереднику дев’ятьох незаконно утримуваних осіб.

Денісова відмовилася назвати як прізвища осіб, яких передадуть, так й  ім’я посередника. Російські ЗМІ заявляли, що про такий односторонній обмін домовився голова політради партії “Опозиційної платформи – За життя”, кум президента РФ Віктор Медведчук.

Голова делегації України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розкритикував спробу Медведчука пропіаритися на цьому та розповів, що процес обміну зупинено.

26 січня Денісова заявила, що представники окупаційної “влади” ОРДЛО не відмовилися від обміну.

“Реалізація рішення керівництва так званих самопроголошених республік “ДНР” та “ЛНР” про односторонню передачу на контрольовану Урядом України територію наших співгромадян, які незаконно утримуються у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу – продовжується, але точна дата їхнього повернення поки що невідома”, — проінформувала Денісова.

Як вдалося з’ясувати омбудсменці, кількість осіб, що планують передати, а також їхні імена досі невідомі, оскільки щодо деяких зі списку тривають “судові розгляди”.

“За словами батьків та близьких, заявлені громадяни жодного разу не виходили на зв’язок з рідними, а їхнє місце перебування їм невідомо”, — додала Денісова.

Тим часом кількість утримуваних бойовиками осіб збільшується. На кінець грудня утримували 251 особу, сьогодні — 267.

“З них 226 – цивільні особи, у тому числі 4 волонтерів, 37 – військовослужбовці, 4 – добробати”, — інформує омбудсменка.

Теги: Денісова Людмила, ОРДЛО, Віктор Медведчук, обмін полоненими

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