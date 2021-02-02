Орегон став першим штатом у США, офіційно скасував кримінальну відповідальність за зберігання і приватне вживання всіх видів наркотиків.

Про це повідомляє CNN.

Виборці штату схвалили рішення 55,8% голосів ще в листопаді, але офіційно воно набрало чинності в понеділок.

Так, у штаті зберігання наркотиків — таких, як героїн, кокаїн і метамфетамін більше не каратиметься тюремним ув’язненням. Тепер за це доведеться сплатити штраф, еквівалентний штрафу за порушення правил дорожнього руху.

Ініціатива також розширює доступ до медичної й психологічної допомоги для людей з наркозалежністю — їм простіше буде звернутися до відповідних установ, не боячись при цьому, що їх заарештують.

“Цей закон покликаний захистити людей від переслідувань, утисків і тюремного ув’язнення за вживання наркотиків і надати їм доступ до необхідної підтримки”, – заявила виконавчий директор Альянсу з наркополітики Кассандра Фредеріка.

Попри те, що зберігання невеликої кількості наркотиків тепер декриміналізовано, зберігання більшої кількості може спричинити кримінальне покарання.

Рух до декриміналізації наркотиків в Орегоні було розпочато після того, як виборці в декількох інших штатах проголосували за легалізацію рекреаційної марихуани.