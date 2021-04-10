Про це повідомляє видання Vice.
Proud Boys (“Горді хлопці”) – це крайня права, радикальна, неофашистських політична організація, що складається тільки з чоловіків. Вона пропагує і бере участь в політичному насильстві в США і Канаді.
4 січня американська церква Metropolitan AME Church подала судовий позов проти організації та її представників. Їх звинуватили в тому, що вони знищили вивіски Black Lives Matter, які стояли перед церквою.
Нагадаємо, що приблизно за місяць до “штурму Капітолію” 6 січня Proud Boys вирушили до Вашингтона в рамках так званого Маршу Million MAGA 12 грудня. Поліція повідомляє, що в той день були спаплюжені чотири церкви та чотири людини отримали ножові поранення.
It would appear that Metropolitan AME church in DC, a historic Black church whose Black Lives Matter sign was torn down by Proud Boys last month (who they are now suing), has a new sign.
Also of note: a very visible police presence there today. pic.twitter.com/fpq7pcvvz0
— Jack Jenkins (@jackmjenkins) January 6, 2021
На відео з тих вихідних видно, як група Proud Boys скандує “Чиї вулиці? Наші вулиці!” і “До біса АНТИФА!”. Також видно, як вони зривають вивіску Black Lives Matter біля церкви AME. На іншому відео представники Proud Boys зібралися навколо вивіски Black Lives Matter, вкраденої з іншої церкви, залили її бензином і підпалили.
“Поведінка Proud Boys у Вашингтоні, округ Колумбія 12 грудня 2020 року, стала новим і небезпечним розділом в довгвй та страшній історії насильства з боку натовпу прихильників переваги білої раси, спрямованої проти чорних молитовних будинків”, – йдеться в позові Metropolitan AME.
Генрі “Енріке” Тарра, лідер Proud Boys, відмовляється відповідати на позов і не розуміє, чого від нього хочуть.
Варто зазначити, що Тарра – єдиний представник Proud Boys, конкретно згаданий в цивільному позові церкви. Раніше він називав позов “легковажним і безглуздим”, додавши, що навіть не наймав адвоката.
“Якщо чесно, мені все одно. Вони нічого від мене не отримають. Якщо вони хочуть продемонструвати свою перемогу, це нормально”, – сказав він.
Якщо відповідач так і не з’явиться в суді, церква отримає автоматичну перемогу в цій справі. Оскільки церква вимагає відшкодувати збитки – Proud Boys доведеться показати – чим вони займаються і що у них є. Крім фінансової вигоди, якщо церква виграє позов, то зможе вимагати ідентифікувати членів Proud Boys.
Але Тарра вважає, що це нісенітниця, тому що Proud Boys – не юридична особа, а стягувати матеріальну компенсацію з учасників руху – немає законних підстав.
У VICE з’ясували, що лідери Proud Boys мають зв’язок з мережею компаній, які займаються відмиванням податків, краудфандинговими операціями й, як мінімум, з одним інтернет-магазин, який продає товари під брендом Proud Boys. Ці компанії продають протеїновий порошок, футболки з тематикою зброї та толстовки.
Навіть якщо церква виграє в суді – складно буде дістатися до активів Proud Boys через те, що вони не контролюються прозоро.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.