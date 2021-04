Про це повідомляє видання Vice.

Proud Boys (“Горді хлопці”) – це крайня права, радикальна, неофашистських політична організація, що складається тільки з чоловіків. Вона пропагує і бере участь в політичному насильстві в США і Канаді.

4 січня американська церква Metropolitan AME Church подала судовий позов проти організації та її представників. Їх звинуватили в тому, що вони знищили вивіски Black Lives Matter, які стояли перед церквою.

Нагадаємо, що приблизно за місяць до “штурму Капітолію” 6 січня Proud Boys вирушили до Вашингтона в рамках так званого Маршу Million MAGA 12 грудня. Поліція повідомляє, що в той день були спаплюжені чотири церкви та чотири людини отримали ножові поранення.

It would appear that Metropolitan AME church in DC, a historic Black church whose Black Lives Matter sign was torn down by Proud Boys last month (who they are now suing), has a new sign.

Also of note: a very visible police presence there today. pic.twitter.com/fpq7pcvvz0

— Jack Jenkins (@jackmjenkins) January 6, 2021