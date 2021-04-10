Представники організації Proud Boys ("Горді хлопці"), які контролюють мережу компаній з обмеженою відповідальністю, що торгують протеїновими добавками, товарами з логотипом FAFO і бичками, можуть втратити все, якщо програють судовий позов однієї з найстаріших церков в Америці Metropolitan AME Church.

Про це повідомляє видання Vice.

Proud Boys (“Горді хлопці”) – це крайня права, радикальна, неофашистських політична організація, що складається тільки з чоловіків. Вона пропагує і бере участь в політичному насильстві в США і Канаді.

4 січня американська церква Metropolitan AME Church подала судовий позов проти організації та її представників. Їх звинуватили в тому, що вони знищили вивіски Black Lives Matter, які стояли перед церквою.

Нагадаємо, що приблизно за місяць до “штурму Капітолію” 6 січня Proud Boys вирушили до Вашингтона в рамках так званого Маршу Million MAGA 12 грудня. Поліція повідомляє, що в той день були спаплюжені чотири церкви та чотири людини отримали ножові поранення.

It would appear that Metropolitan AME church in DC, a historic Black church whose Black Lives Matter sign was torn down by Proud Boys last month (who they are now suing), has a new sign. Also of note: a very visible police presence there today. pic.twitter.com/fpq7pcvvz0 — Jack Jenkins (@jackmjenkins) January 6, 2021

На відео з тих вихідних видно, як група Proud Boys скандує “Чиї вулиці? Наші вулиці!” і “До біса АНТИФА!”. Також видно, як вони зривають вивіску Black Lives Matter біля церкви AME. На іншому відео представники Proud Boys зібралися навколо вивіски Black Lives Matter, вкраденої з іншої церкви, залили її бензином і підпалили.

“Поведінка Proud Boys у Вашингтоні, округ Колумбія 12 грудня 2020 року, стала новим і небезпечним розділом в довгвй та страшній історії насильства з боку натовпу прихильників переваги білої раси, спрямованої проти чорних молитовних будинків”, – йдеться в позові Metropolitan AME.

Генрі “Енріке” Тарра, лідер Proud Boys, відмовляється відповідати на позов і не розуміє, чого від нього хочуть.

Варто зазначити, що Тарра – єдиний представник Proud Boys, конкретно згаданий в цивільному позові церкви. Раніше він називав позов “легковажним і безглуздим”, додавши, що навіть не наймав адвоката.

“Якщо чесно, мені все одно. Вони нічого від мене не отримають. Якщо вони хочуть продемонструвати свою перемогу, це нормально”, – сказав він.

Якщо відповідач так і не з’явиться в суді, церква отримає автоматичну перемогу в цій справі. Оскільки церква вимагає відшкодувати збитки – Proud Boys доведеться показати – чим вони займаються і що у них є. Крім фінансової вигоди, якщо церква виграє позов, то зможе вимагати ідентифікувати членів Proud Boys.

Але Тарра вважає, що це нісенітниця, тому що Proud Boys – не юридична особа, а стягувати матеріальну компенсацію з учасників руху – немає законних підстав.

У VICE з’ясували, що лідери Proud Boys мають зв’язок з мережею компаній, які займаються відмиванням податків, краудфандинговими операціями й, як мінімум, з одним інтернет-магазин, який продає товари під брендом Proud Boys. Ці компанії продають протеїновий порошок, футболки з тематикою зброї та толстовки.

Навіть якщо церква виграє в суді – складно буде дістатися до активів Proud Boys через те, що вони не контролюються прозоро.