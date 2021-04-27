Таке рішення ЦВК ухвалила під час засідання у вівторок, 27 квітня.
Відтак, Комісія постановила:
- зареєструвати народного депутата України Андрія Аксьонова;
- видати зареєстрованому народному депутату України тимчасове посвідчення;
Відповідне рішення підтримали всі 15 членів ЦВК.
- Як відомо, довибори у Раду по округу №50 у Донецькій області відбулися 28 березня. Андрій Аксьонов на них набрав 65,6% голосів. Його висувала партія “Порядок”. 9 квітня ЦВК підтвердила його перемогу на виборах.
- Аксьонов був одним із організаторів так званого референдуму у 2014 році і СБУ після виборів вирішила “зайнятися питанням” щодо нього. Крім цього, з’являлася інформація про наявність у нього громадянства РФ.
- ЦВК запевнила, що не має правових підстав, аби скасувати його реєстрацію.