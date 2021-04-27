Центральна виборча комісія зареєструвала організатора "референдуму ДНР" Андрія Аксьонова народним депутатом України обраним на проміжних виборах від 28 березня на окрузі №50.

Таке рішення ЦВК ухвалила під час засідання у вівторок, 27 квітня.