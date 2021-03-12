Організатори "Євробачення" вимагають від Білорусі замінити пісню, представлену для участі в конкурсі в 2021 році, через політичний підтекст.

Відповідну заяву оприлюднила Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU).

Йдеться про пісню “Я навчу тебе” гурту “Галаси ЗМеста”.

Частина процедури відбору пісень на “Євробачення” полягає в тому, що їх має перевірити Європейська мовна спілка на відповідність вимогам конкурсу.

За підсумками аналізу в EBU заявили, що не можуть пропустити пісню гурту “Галаси ЗМеста” через її політичний підтекст.

“Було зроблено висновок, що пісня ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу. Крім того, нещодавня реакція на композицію ризикує підірвати репутацію “Євробачення”, – наголошується в заяві.

У зв’язку з цим організатори пісенного конкурсу попросили Мінськ або змінити текст пісні, або запропонувати нову композицію, котра відповідала б правилам. У разі відмови Білорусь можуть дискваліфікувати.

Що відомо про білоруський гурт і пісню?

“Галаси ЗМеста” – білоруський музичний гурт з міста Барановичі (Брестська область). Його створили колишні “КВНщики”.

Всього в колективі 5 людй. Фронтмен гурту Дмитро Бутаков за освітою військовий перекладач. У студентські роки він виступав за команду КВН “Ескадрон гусар”.

Як повідомляє білоруське видання TUT.BY, проєкт “Галаси ЗМеста” з’явився восени 2020 року як відповідь на серпневі події – масові протести проти результатів президентських виборів.

Музиканти гурту не приховують своїх симпатій до режиму Олександра Лукашенка, виконують уїдливі пісні про протести в країні, лідерів білоруської опозиції і політичну ситуацію в Білорусі.

Пісня “Я навчу тебе”, з якою гурт планував виступити на “Євробаченні”, звучить російською мовою.

“Я навчу тебе танцювати під дудочку, / Я навчу тебе клювати на вудочку, / Я навчу тебе ходити по струночці, / Ти будеш усім задоволений, радий всьому”, – співається в приспіві.

Багато хто побачив у словах композиції політичний підтекст.

В офіційному Instagram пісенного конкурсу пост про учасників із Білорусі набрав чимало коментарів, в основному – негативних. Багато негативних коментарів і дизлайків було і під піснею “Я навчу тебе” на YouTube-каналі “Євробачення”. Композицію звідти вже видалили.

У коментарі російським ЗМІ фронтмен гурту Бутаков заявив, що “Галаси ЗМеста” не планує змінювати пісню і може відмовитися від участі в “Євробаченні-2021”.

“Є у мене сильні підозри, що нічого ми редагувати не будемо. І на цьому все закінчиться”, – сказав Бутаков.

Як пише TUT.BY, національний відбір на “Євробачення” в Білорусі цього року проходив у “секретному” форматі. Не були названі ні прізвища музикантів, які подали заявки на участь, ні формат відбору.

Прізвища претендентів не були названі вперше з 2011 року, коли на конкурс закритим відбором відправили Анастасію Віннікову з піснею “I Love Belarus”.

У 2020 році право представити Білорусь на “Євробаченні” отримав дует VAL з піснею “Навечна”. Але після того, як у серпні 2020 року почалися протести проти Лукашенка, учасники дуету заявили, що не бачать для себе ніякої кар’єри “при поточному режимі”.

Білоруський мовник у відповідь заявив, що дует VAL не поїде на “Євробачення”, оскільки у музикантів “відсутня совість”.