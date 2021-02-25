Організатори ігор в Токіо закликали глядачів замінити вигуки оплесками

Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо закликав глядачів дотримуватися заходів безпеки, введених через пандемію коронавірусу, і замінити вигуки оплесками під час естафети Олімпійського вогню.

Про це пише The Guardian.

Естафета Олімпійського вогню, яка розпочнеться 25 березня, буде транслюватися онлайн, щоб уникнути скупчення людей. При цьому глядачі все ж зможуть спостерігати її наживо, але захід може бути призупинено, якщо натовпи на маршруті естафети стануть занадто великими.

Під час естафети близько 10 000 факелоносців пронесуть престижний символ ігор по 859 місцях в 47 префектурах Японії, кульмінацією чого стане його прибуття на головний олімпійський стадіон 23 липня.

Одна префектура нещодавно заявила, що переглядає свою участь в заході через побоювання з приводу вірусу.

“Ні криків, ні вигуків. Підбадьорте, плескаючи в долоні, і дотримуйтесь відповідної дистанції на випадок, якщо буде занадто багато людей. Якщо з’ясується, що на вулицях скупчилося багато людей, естафету факела можна зупинити, оскільки ми віддаємо пріоритет безпеці”, – сказав заступник генерального директора оргкомітету Юкіхіко Нуномура.

Незвичайні умови для естафети – основного попередника Олімпійських ігор в Токіо-2020 року – є ще однією ознакою труднощів, з якими стикаються організатори, намагаючись провести захід за участю десятків тисяч спортсменів, офіційних осіб і журналістів в розпал пандемії коронавірусу.