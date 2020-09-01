Правоохоронці повідомили про підозру організатору фінансової піраміди B2B Jewelry та його співучасникам у шахрайстві та відмиванні грошей, здобутих злочинним шляхом.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб.

Діяльність проекту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності.

За час функціонування фінансової піраміди організатори, з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів США.

За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в м. Одеса, вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проекту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення.

Припинено протиправну діяльність організованої групи прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України та працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Бренд B2B Jewelry, як фінансова піраміда, з’явився влітку 2018 року. Її організаторами є Микола Гонта і його дружина Олена. Організація пропонує вкладникам кешбек за придбані у них товари, який перевищує їх вартість. Також інвесторам продавали сертифікати на певні суми під 416% річних.