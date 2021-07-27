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Оргкомітет пояснив, чому виключили Green Grey з концерту до Дня Незалежності

Український гурт Green Grey заявив, що їх виключили з концерту до Дня Незалежності через пісню російською мовою "Под дождем". В оргкомітеті заходів зі святкування 30-річчя Незалежності зазначили, що наразі обговорюються різні концепції концерту та склад учасників.

Вівторок, 27 липня 2021, 16:32

Про це йдеться в повідомленні групи на сторінці в Facebook.

Музиканти повідомили, що наприкінці травня цього року їм надійшла пропозиція з Офісу президента взяти участь у великому святковому концерті на стадіоні “Олімпійський”, присвяченому 30-річчю Незалежності України.

Концепція концерту полягає в тому, що зі сцени лунатимуть найпопулярніші пісні, що з’явилися за 30 років незалежності нашої країни. Гурту Green Grey запропонували виступити з їх хітом “Под дождем”.

“Почалася підготовка, обговорення сценарію виступу з режисерами. І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами, і ми вже не вписуємося в концепцію свята! Як на це реагувати?! За 30 років незалежності ми стали одним з найтитулованіших гуртів в Україні! У нас більше сотні різних нагород, серед них МТV Music Awards!! Всі наші досягнення були під прапором України і ми завжди пишалися цим! Тепер, у зв’язку з “полiтичною доцiльністю” нас намагаються стерти з історії України. Ми 100% український продукт! Записували пісні, знімали кліпи, давали концерти, платили податки, ростили дітей в Україні!! І як би кому не хотілося, у нас українські паспорти й ми громадяни України! Так, ми співаємо російською, але чи варто віддавати (приписувати) всю російськомовну культурну спадщину Росії?!” – пишуть у своєму зверненні музиканти.

В Оргкомітеті заходів зі святкування 30-річчя Незалежності України повідомили “Ліга.нет” що наразі обговорюються різні концепції концерту та склад учасників.

“Організаторам видається логічним, що в концерті до 30-річчя Незалежності України мають лунати пісні українською мовою. І це жодним чином не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток української музичної культури”, – йдеться у повідомленні.

За словами представників комітету, попередня розмова з гуртом сталась через відео з публічною позицією Дмитра Муравицького (Murik), щодо Закону про державну мову.

“На жаль, форма, в якій представники гурту Green Grey публічно висловили свою позицію щодо Закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті – непродуктивним”, – стверджують організатори.

 

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Допис, поширений MURIK GREEN GREY (@murik_greengrey)

День незалежності у 2021 році

Святкування триватиме 3 дні (22 – 24 серпня). Очікується до 30 делегацій закордонних країн.

23 серпня – у День прапора – в усіх регіонах України піднімуть великі прапори, спеціально підготовлені до цього дня, які “залишаться назавжди в центрах тих чи інших регіонів в усіх областях України”.

Крім того, цього дня в Україні відбудеться перший саміт “Кримської платформи”, який стосуватиметься питань деокупації Криму.

Президент Володимир Зеленський раніше анонсував “саміт перших леді та джентльменів”, на якому обговорюватимуться “дуже важливі людські питання, які лідери зазвичай не підіймають”.

Крім того, 23 серпня буде концерт “великих українців, легенд опери та балету, які приїдуть не лише з інших куточків України, але й світу”. Концерт проходитиме в Оперному театрі в Києві.

А 24 серпня відбудеться військовий парад як на суші, так і на воді.

Увечері буде великий концерт українських зірок в НСК “Олімпійський” у Києві.

  • В Україну також привезуть Конституцію Пилипа Орлика – її зможуть побачити всі охочі. Буде започаткована президентська відзнака “Національна легенда”, якою відзначатимуть великих українців.
Теги: День Незалежності України, концерт, мовний скандал, російська мова, скандал

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