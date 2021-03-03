Про це повідомляє ВВС.
Таке рішення було прийнято після сексистського скандалу навколо колишнього керівника Йоширо Морі.
Від нього вимагали збільшити кількість жінок в правлінні до 40%, на що Морі відповів, вони (жінки, – ред.) “занадто багато говорять на зборах”, затягуючи їх. Він говорив, що це дратує, тому жінкам потрібно встановити конкретні часові рамки для висловлювань під час зустрічей і нарад.
Після цього Морі пішов у відставку через скандал.
“У нас вже є сім жінок-директорів, тому 19 з 45 будуть жінками-директорами. За розрахунками, жінки становитимуть 42% членів ради”, – повідомили в оргкомітеті “Токіо-2020”.
Також члени оргкомітету зазначили, що необхідно звернути увагу на аспект подальшого просування гендерної рівності в рамках “Токіо-2020”, щоб “відновити довіру до оргкомітету”.
- Наприкінці листопада 2020 року організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо заявив, що для проведення перенесених ігор будуть потрібні додаткові 200 мільярдів єн, або 1,92 млрд доларів.