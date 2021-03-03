До виконавчого комітету Олімпійських ігор в Токіо увійдуть12 нових жінок-директорів, тим самим збільшивши кількість жінок в правлінні організації до 42%.

Про це повідомляє ВВС.

Таке рішення було прийнято після сексистського скандалу навколо колишнього керівника Йоширо Морі.

Від нього вимагали збільшити кількість жінок в правлінні до 40%, на що Морі відповів, вони (жінки, – ред.) “занадто багато говорять на зборах”, затягуючи їх. Він говорив, що це дратує, тому жінкам потрібно встановити конкретні часові рамки для висловлювань під час зустрічей і нарад.

Після цього Морі пішов у відставку через скандал.

“У нас вже є сім жінок-директорів, тому 19 з 45 будуть жінками-директорами. За розрахунками, жінки становитимуть 42% членів ради”, – повідомили в оргкомітеті “Токіо-2020”.

Також члени оргкомітету зазначили, що необхідно звернути увагу на аспект подальшого просування гендерної рівності в рамках “Токіо-2020”, щоб “відновити довіру до оргкомітету”.