До 15 років позбавлення волі засуджено організатора міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ з позивним "Професор", якого визнали винним у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ здобули та передала до суду беззаперечні докази, що одесит із псевдонімом “Професор” був завербований Федеральною службою безпеки Російської Федерації.

Нагадаємо, що у серпні цього року правоохоронці провели багатоетапну спеціальну операцію і затримали “Професора” під час дорозвідки навколо Одеської військової адміністрації.

Під час слідства було встановлено, що чоловік з власної ініціативи співпрацював з ворогом від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Він став резидентом ФСБ, який підшукував у інших регіонах потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню.

Крім того, було доведено, що зрадник діяв в інтересах ворожої спецслужби й організував збір інформації щодо дислокації центрів прийняття рішень, військових і стратегічних об’єктів по всій Україні, зокрема в Одесі.

Варто зазначити, що 1 жовтня стало відомо, що в Одеській області затримали агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації з позивним “Професор”, який збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості й озброєння українських захисників та передавав її російським загарбникам.

Зрадника затримали під час виконання завдання ворога біля Одеської обласної військової адміністрації. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон, який використовувався для передачі інформації та був придбаний за кошти спецслужби РФ.