На окупованій території Херсонської області ліквідували одного з колаборантів – Сергія Москаленка. Чоловік організував катівні для українців у регіоні.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Сергій Москаленко був жителем тимчасово окупованої Нової Каховки, власником місцевої охоронної фірми.

Після окупації російськими військовими він добровільно пішов на співпрацю з росіянами. Його призначили на посаду так званого “начальника СІЗО”, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури.

“ГУР МО України нагадує: за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата”, – йдеться у повідомленні.