Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.
Сергій Москаленко був жителем тимчасово окупованої Нової Каховки, власником місцевої охоронної фірми.
Після окупації російськими військовими він добровільно пішов на співпрацю з росіянами. Його призначили на посаду так званого “начальника СІЗО”, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури.
“ГУР МО України нагадує: за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата”, – йдеться у повідомленні.
- У січні 2023 року правоохоронці викрили колишнього працівника місцевої виправної установи у Херсоні, який після тимчасової окупації міста співпрацював з російськими загарбниками.
- Колишню інспекторку з інформаційної підтримки відділу поліції підозрюють у співпраці з окупаційною “адміністрацією” після захоплення росіянами міста Куп‘янськ у Харківській області.