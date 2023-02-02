Про це повідомив голова ГУ Нацполіції Київської області Андрій Небитов у Telegram.

За його словами, організатори п’яних вечірок у столиці, які знущались і принижували дівчат, а потім викладали відео у соцмережу можуть отримати до 7 років в’язниці.

Вчора, 1 лютого, слідчі провели обшуки у помешканнях фігурантів у Києві та Івано-Франківській області.

“Правоохоронці встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які й поширювали порно в Telegram-каналі та Instagram”, — йдеться в повідомленні.

Наразі двох організаторів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Обом оголошено про підозру щодо виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних предметів. За скоєне зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Подальшу ж долю зловмисників вирішить суд.

Фото: Андрій Небитов

Фото: Андрій Небитов

Фото: Андрій Небитов

Нагадаємо, що раніше правоохоронці відкрили провадження щодо організаторів вечірок, під час яких хлопці принижували дівчат та знімали це на відео. Відтак, двом фігурантам справи повідомлено про підозру, ще 6 поліціянти вручили повістки.

31 січня у соцмережах розгорівся скандал: публіка натрапила на контент з Telegram-каналу одного блогера – Андрія Ярини. Він відомий тим, що заробив гроші на схемі з бінансом, відомою як “Крутити Бінанс”. Контент каналу обурив суспільство та викликав бурхливу реакцію, в якій частина висловила бажання, щоб у справу втрутилися правоохоронці, частина забажала самосуду.

На відео та фото є зокрема Андрій з групою друзів, віком близько 20 років, а також молоді дівчата. Хлопці організовували на квартирі вечірки, де зловживали міцний алкоголь до стану тяжкого отруєння – навіть втрати свідомості. Опісля Андрій з друзями знімали їх на камеру чи робили фото.