Про це #Буквам повідомив адвокат підозрюваних Артем Захаров.
“Учасників вечірки звинувачують у розповсюдженні порнографічної продукції, жодних звинувачень у насильницьких злочинах немає”, — сказав правозахисник.
Зауважимо, що в Україні для притягнення винної у зґвалтуванні особи до відповідальності необхідне саме звернення потерпілої особи. Інакше склад злочину не утворюється і притягнення до відповідальності є неможливим.
На відео та фото є зокрема Андрій з групою друзів, віком близько 20 років, а також молоді дівчата. Хлопці організовували на квартирі вечірки, де зловживали міцний алкоголь до стану тяжкого отруєння — навіть втрати свідомості. Опісля Андрій з друзями знімали їх на камеру чи робили фото.
Скандал поширився соціальними мережами, а згодом ЗМІ через ймовірність того, що дівчат з метою зробити ще безпораднішими “накачували” наркотиками чи транквілізаторами, стрімлячи з вечірки та розміщуючи записи в Telegram й Instagram.
Хлопці, користуючись станом дівчат, оголювали їх, знімали на камеру їхні статеві органи, обурювалися волоссям в районі піхви й проникали у статеві органи дівчат без вираженої згоди з їхнього боку.
Нагадаємо, що Артему Захарову разом з фігурантами справи видали мобілізаційну повістку. На тлі цього у ЗМІ та Telegram-каналах йому почали приписувати причетність до вечірок. Правозахисник назвав такі твердження неправдивими, запевнивши, що подасть до суду у відповідь.
- Згідно з визначенням статті 152 Кримінального кодексу України, зґвалтування – це вчинення дій сексуального характеру, пов‘язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної на те згоди.
- Вечірки та звинувачення у зґвалтуванні на камеру: скандал навколо блогера Андрія Ярини. 31 січня у соцмережах розгорівся скандал: публіка натрапила на контент з Telegram-каналу одного блогера – Андрія Ярини. Він відомий тим, що заробив гроші на схемі з бінансом, відомою як “Крутити Бінанс”. Контент каналу обурив суспільство та викликав бурхливу реакцію, в якій частина висловила бажання, щоб у справу втрутилися правоохоронці, частина забажала самосуду.
- Правоохоронці відкрили провадження щодо організаторів вечірок, під час яких хлопці принижували дівчат та знімали це на відео. Відтак, двом фігурантам справи повідомлено про підозру, ще шести поліціянти вручили повістки.