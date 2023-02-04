Організаторів "п'яних вечірок" у Києві не звинуватили у зґвалтуванні, попри обурливу реакцію суспільства, дії блогера Андрія Ярини та його друга Ярослава Домбровського. Причина — відсутність заяв з боку гостей. Наразі кримінальну справу проти підозрюваних відкрили щодо розповсюдження порнографії.

Про це #Буквам повідомив адвокат підозрюваних Артем Захаров.

“Учасників вечірки звинувачують у розповсюдженні порнографічної продукції, жодних звинувачень у насильницьких злочинах немає”, — сказав правозахисник.

Зауважимо, що в Україні для притягнення винної у зґвалтуванні особи до відповідальності необхідне саме звернення потерпілої особи. Інакше склад злочину не утворюється і притягнення до відповідальності є неможливим.

На відео та фото є зокрема Андрій з групою друзів, віком близько 20 років, а також молоді дівчата. Хлопці організовували на квартирі вечірки, де зловживали міцний алкоголь до стану тяжкого отруєння — навіть втрати свідомості. Опісля Андрій з друзями знімали їх на камеру чи робили фото.

Скандал поширився соціальними мережами, а згодом ЗМІ через ймовірність того, що дівчат з метою зробити ще безпораднішими “накачували” наркотиками чи транквілізаторами, стрімлячи з вечірки та розміщуючи записи в Telegram й Instagram.

Хлопці, користуючись станом дівчат, оголювали їх, знімали на камеру їхні статеві органи, обурювалися волоссям в районі піхви й проникали у статеві органи дівчат без вираженої згоди з їхнього боку.

Нагадаємо, що Артему Захарову разом з фігурантами справи видали мобілізаційну повістку. На тлі цього у ЗМІ та Telegram-каналах йому почали приписувати причетність до вечірок. Правозахисник назвав такі твердження неправдивими, запевнивши, що подасть до суду у відповідь.