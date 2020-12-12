Про це повідомляють #Букви.
Несподівано замість традиційної зірки верхівку головної ялинки країни прикрасили капелюхом.
Керівник організаційного процесу Ігор Добруцький повідомив, що чарівний капелюх, “зігріватиме” лісових героїв, що “житимуть” у дуплах казкового пня, розташованого внизу ялинки.
Поки у соціальних мережах активно обговорюють тематику новорічних свят у Києві, ми нагадаємо, що автор новорічного проєкту на Софіївській площі Ігор Добруцький, схоже, користується авторитетом серед чиновників, адже його бізнес активно працював під час весняного локдауну.
Так, у суботу, 2 травня, в зоні відпочинку “Добропарк” у Київській області зібралися натовпи відвідувачів, щоб подивитися на розквітлі тюльпани попри чинний у країні карантин.
За вхідний квиток відвідувачі тоді заплатили 50 гривень. Стрічки соціальних мереж рясніли яскравими фотографіями з “Добропарку”. Щоб поглянути на понад мільйон тюльпанів українці їхали з усієї країни. Ба більше, на під’їзді до дендропарку були затори, а на вході – черги.
Водночас у “Добропарку” 26 квітня заявили, що вони не працюють через карантин і пообіцяли знову приймати відвідувачів, коли карантинні заходи послаблять.
3 травня кореспондент #Букв вирішив самостійно перевірити, чи приймає “Добропарк” відвідувачів. Таки, приймав.
Погоджуємося, що мільйони розквітлих тюльпанів виглядають розкішно, однак карантин встановлено для усіх, а не вибірково.
#Букви звернулися за коментарями до пана Добруцького щодо функціонування “Добропарку” на карантині, а також щодо умов співпраці зі столичною мерією. Однак поки відповіді немає.
- Нагадаємо, ялинка на Софійській площі цьогоріч штучна. Її прикрасили величезними іграшками у вигляді сов, зайців, горішків тощо.
- У Києві на новорічно-різдвяні свята підготували спеціальний маршрут, який з’єднає три локації. На кожній з них буде своя новорічна ялинка.