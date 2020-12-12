Цьогоріч новорічні свята у Києві організовує проєкт Folk Ukraine, президентом якого є Ігор Добруцький. Свята вже наближаються, тож посилюється увага до новорічної ялинки та тематичних декорацій.

Про це повідомляють #Букви.

Несподівано замість традиційної зірки верхівку головної ялинки країни прикрасили капелюхом.

Керівник організаційного процесу Ігор Добруцький повідомив, що чарівний капелюх, “зігріватиме” лісових героїв, що “житимуть” у дуплах казкового пня, розташованого внизу ялинки.

Поки у соціальних мережах активно обговорюють тематику новорічних свят у Києві, ми нагадаємо, що автор новорічного проєкту на Софіївській площі Ігор Добруцький, схоже, користується авторитетом серед чиновників, адже його бізнес активно працював під час весняного локдауну.

Так, у суботу, 2 травня, в зоні відпочинку “Добропарк” у Київській області зібралися натовпи відвідувачів, щоб подивитися на розквітлі тюльпани попри чинний у країні карантин.

За вхідний квиток відвідувачі тоді заплатили 50 гривень. Стрічки соціальних мереж рясніли яскравими фотографіями з “Добропарку”. Щоб поглянути на понад мільйон тюльпанів українці їхали з усієї країни. Ба більше, на під’їзді до дендропарку були затори, а на вході – черги.

Водночас у “Добропарку” 26 квітня заявили, що вони не працюють через карантин і пообіцяли знову приймати відвідувачів, коли карантинні заходи послаблять.

3 травня кореспондент #Букв вирішив самостійно перевірити, чи приймає “Добропарк” відвідувачів. Таки, приймав.

Погоджуємося, що мільйони розквітлих тюльпанів виглядають розкішно, однак карантин встановлено для усіх, а не вибірково.

#Букви звернулися за коментарями до пана Добруцького щодо функціонування “Добропарку” на карантині, а також щодо умов співпраці зі столичною мерією. Однак поки відповіді немає.