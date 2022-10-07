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Організатори «Євробачення» оголосили, де відбудеться конкурс у 2023 році

67-й Пісенний конкурс "Євробачення" у травні 2023 року відбудеться у британському місті Ліверпуль. Гранд-фінал проведуть на арені Liverpool біля річки Мерсі 13 травня, а півфінали будуть 9 й 11 травня.

П’ятниця, 7 жовтня 2022, 22:27
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Про це повідомляє “Суспільне”.

Після перемоги Kalush Orchestra в Турині конкурс відбудеться у Великій Британії через те, що захід не можна провести в Україні з міркувань безпеки.

Одночасно з оголошенням міста-господаря Європейська мовна спілка оприлюднила офіційний логотип 67-го Пісенного конкурсу Євробачення, який містить український прапор у серці.

Зазначається, що логотип символізує, що попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, він проводитиметься від імені України, переможниці цьогорічного Євробачення.

“Ліверпуль — це ідеальне місце для проведення 67-го Пісенного конкурсу Євробачення від імені України. Це місто є синонімом музики та перевершує всі вимоги до проведення світової події такого масштабу. Ми дуже вражені запалом, який показало місто щодо проведення конкурсу, та їхніми комплексними ідеями, як поставити на чільне місце тогорічного переможця, Україну, коли в травні наступного року сюди приїдуть тисячі прихильників”, — сказав виконавчий директор Пісенного конкурсу Євробачення Мартін Остердаль.

За словами голови правління Суспільного Мовлення Миколи Чернотицького, символічно, що конкурс відбудеться в Ліверпулі, адже він є містом-побратимом Одеси.

Теги: Велика Британія, Євробачення-2023, Євробачення, російсько-українська війна, Ливерпуль

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