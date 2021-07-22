Організатори Олімпійських ігор у Токіо (Японія) повідомили про виявлення 12 нових випадків коронавірусу COVID-19 серед спортсменів та осіб, залучених до Олімпіади.

Про це повідомляють міжнародне агентство Reuters та японське інформаційне агентство Kyodo.

Зокрема, зараження зафіксували у двох спортсменів, які проживають на території Олімпійського селища.

“У четвер оргкомітет Токійський ігор повідомив про 12 нових випадків зараження COVID-19, пов’язаних з Олімпійськими іграми. Причому два з них стосувалися іноземних спортсменів, які проживають в селищі”, – йдеться у повідомленні Kyodo.

За даними японського агентства, двоє спортсменів, у яких виявили COVID-19, – це нідерландська скейтбордистка Кенді Джейкобс та представник збірної Чехії Павел Сіручек (є гравцем у настільний теніс).

Загальна кількість людей, які мають стосунок до Олімпіади та отримали позитивний тест на коронавірус, складає на сьогодні 87 осіб.

Як відомо, в суботу, 17 липня, в Олімпійському селищі в Токіо зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус, що викликало серйозні побоювання напередодні Ігор. Це був один із іноземних спортсменів.

Через випадки COVID-19 голова оргкомітету Олімпійських ігор Тоширо Муто не виключав скасування змагань в останній момент, оскільки все більше спортсменів дають позитивний результат тестів на COVID-19, а основні спонсори відмовилися від планів бути присутніми на церемонії відкриття.

А генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус зазначив, що на Олімпіаді в Токіо неможливо домогтися нульового ризику зараження коронавірусом.

Експерти в галузі охорони здоров’я в Японії попереджали, що Олімпіада може перетворитися на захід “суперрозповсюдження” коронавірусу.

Як відомо, церемонія відкриття Олімпіади в Токіо має відбутися вже цієї п’ятниці, 23 липня. У Японії вирішили, що спортсмени будуть змагатися практично без присутності глядачів, щоб мінімізувати ризики для здоров’я.

Раніше влада Токіо вирішила відмовитися від організації в громадських місцях масових переглядів спортивних змагань у рамках літніх Олімпійських ігор у Японії.