В рамках 47-го сезону Ukrainian Fashion Week за підтримки Українського культурного фонду відбулася презентація абсолютно нового мультидисциплінарного проекту - Ukraine is the Center of My Universe.

Про це повідомляють Букви.

Ukraine is the Center of My Universe – нова Діджитал-платформа, яка об’єднала відомих в Україні та світі українських дизайнерів і лідерів креативного сектора. За словами організаторів, “мета платформи – презентувати і просувати український культурний рух, широко відомий на світовій арені завдяки fashion-індустрії, на провідних тижнях моди”.

В рамках платформи були представлені українські дизайнери Litkovskaya, Frolov, Artemklimchuk, Dzhus і Przhonskaya: найвпізнаваніші речі з їх нових колекції були представлені на віртуальних – плазмових – вішалках. Також Діджитал-простір Ukraine is the Center of My Universe доповнили роботи художників, музикантів і програмістів.

Айдентику проекту розробила британська креативна студія Foxall Studio.