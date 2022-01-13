До виконавчої директорки відеохостингу YouTube Сьюзан Войчицькі надійшов лист від коаліції організацій-фактчекерів, які зазначили, що YouTube є головним джерелом фейків в інтернеті за 2021 рік. У листі стверджується, що платформа докладає недостатньо зусиль для боротьби з дезінформацією.

Про це повідомило британське видання The Guardian.

У листі, підписаному понад 80 групами, зокрема Full Fact та The Washington Post Fact Checker, йдеться, що на відеоплатформі розміщено контент, який поширює дезінформацію про Covid, а також відео, що підтримують розповіді про “шахрайство” під час виборів президента США.

У листі до керівництва YouTube, який належить Google закликається, внести чотири зміни до своєї діяльності:

фінансувати незалежні дослідження дезінформаційних кампаній на платформі;

додати посилання на спростування у відео, що поширюють дезінформацію;

зупинити його алгоритми від просування;

робити більше для боротьби з фейками у відео не англійською мовами.