Про це повідомило британське видання The Guardian. 

У листі, підписаному понад 80 групами, зокрема Full Fact та The Washington Post Fact Checker, йдеться, що на відеоплатформі розміщено контент, який поширює дезінформацію про Covid, а також відео, що підтримують розповіді про “шахрайство” під час виборів президента США.

У листі до керівництва YouTube, який належить Google закликається, внести чотири зміни до своєї діяльності:

  • фінансувати незалежні дослідження дезінформаційних кампаній на платформі;
  • додати посилання на спростування у відео, що поширюють дезінформацію;
  • зупинити його алгоритми від просування;
  • робити більше для боротьби з фейками у відео не англійською мовами.

YouTube дозволяє недобросовісним акторам використовувати свою платформу для маніпулювання та експлуатації інших, а також для організації та збору коштів. Поточні заходи виявляються недостатніми”, — йдеться у листі до генерального директора YouTube Сьюзан Войчицкі, де YouTube описується як “головний канал” для дезінформації.