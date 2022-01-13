Про це повідомило британське видання The Guardian.
У листі, підписаному понад 80 групами, зокрема Full Fact та The Washington Post Fact Checker, йдеться, що на відеоплатформі розміщено контент, який поширює дезінформацію про Covid, а також відео, що підтримують розповіді про “шахрайство” під час виборів президента США.
У листі до керівництва YouTube, який належить Google закликається, внести чотири зміни до своєї діяльності:
- фінансувати незалежні дослідження дезінформаційних кампаній на платформі;
- додати посилання на спростування у відео, що поширюють дезінформацію;
- зупинити його алгоритми від просування;
- робити більше для боротьби з фейками у відео не англійською мовами.
YouTube дозволяє недобросовісним акторам використовувати свою платформу для маніпулювання та експлуатації інших, а також для організації та збору коштів. Поточні заходи виявляються недостатніми”, — йдеться у листі до генерального директора YouTube Сьюзан Войчицкі, де YouTube описується як “головний канал” для дезінформації.
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- Нагадаємо, що дослідження показало, що компанія Facebook не змогла запобігти показу шкідливої реклами підліткам. Через це виконавчого директора компанії Марка Цукерберга хотіли заслухати в Сенаті США