22 країни-члени Організації американських держав (ОАД) виступили із заявою на підтримку України й закликала до негайного виведення російських військ з України.

Джерело: Володимир Зеленський у Twitter.

“Вдячний 22 країнам – членам Організації американських держав за потужну заяву на підтримку України, схвалену на 53-й сесії Генеральної асамблеї ОАД. Заклики до негайного виведення військ агресора з України та притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах – надважливі”, – зазначив президент України.

А також додав, що Україна цінує активну підтримку країнами Американського континенту зусиль з досягнення справедливого і тривалого миру для України.

Організація американських держав (ОАД) — міжнародна організація на американському континенті. ОАД була заснована в 1948 році для виконання переважно комерційних функ­цій. Метою діяльності ОАД було проголошено, зокрема, мир і процвітання країн західної півкулі.

Під теперішньою назвою Організація Американських Держав була створена на основі Панамериканського союзу навесні 1948 року.

До складу ОАД входять 35 держав. У 1971 році при організації був установлений інститут постійних спостерігачів. Станом на 2022 рік правом спостерігачів наділені країни Євросоюзу, а також ще 51 держава, зокрема Україна, Казахстан, Азербайджан, Грузія і Вірменія.