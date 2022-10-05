Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля, генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман сьогодні повідомив, що Організація розпочинає діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту “дорожньої карти”. Крім того, триває робота над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні.

“Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим “клубом успішних країн”, на який припадає понад 62% світового ВВП. Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна — перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу”, – пояснив Денис Шмигаль.

Як повідомив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман, початковий діалог з Україною щодо вступу буде розроблено для того, щоб посилити дотримання стандартів організації та участі в органах ОЕСР.

Нагадаємо, що 5 липня в Лугано прем’єр-міністр України Денис Шмигаль передав від імені держави заявку на вступ до ОЕСР. А 29 вересня прем’єр-міністр виступив із промовою на відкритті засідання Ради ОЕСР, де заявка розглядалася.

Довідка. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) — міжнародна організація, що об’єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян та високим ІРЛП і розглядаються як розвинені. Договір про ОЕСР був підписаний 14 грудня 1960 в Парижі, але набув чинності 30 вересня 1961 на базі Європейської організації економічного співробітництва з метою координації економічної політики країн-членів ОЕСР і погодження програми допомоги країнам, що розвиваються.

Організація об’єднує 37 найбільш економічно розвинених країн світу — більшість держав Європейського Союзу, США, Австралію, Швейцарію, Норвегію, Південну Корею, Японію тощо. Штаб-квартира розміщена у Парижі (Франція). ОЕСР також активно співпрацює з державами світу, які не є членами організації, зокрема з Україною, у межах спеціалізованих програм, міжнародних заходів.

На відміну від Світового Банку та Міжнародного валютного фонду, ОЕСР не надає фінансування. Організація є місцем вивчення та дискусій і здійснює пошуки та аналіз, які допомагають урядам визначити стратегію виходу на формальні угоди між країнами-членами і які будуть реалізовуватися національними інституціями чи в інших міжнародних домовленостях.