Росія за пів року перерахувала 300 тисяч доларів неурядовій організації "Молдавсько-російський діловий союз" колишнього президента Молдови Ігоря Додона. Транші відбулися в період з жовтня 2021 року по квітень 2022 року.

Про це повідомили журналісти RISE Moldova та Центру “Досьє”.

Журналісти отримали інформацію про перекази з банківського рахунку громадської організації “Ділова Росія”. Завдяки даним за 2021 та 2022 рік вони виявили, що “Молдавсько-російський діловий союз” отримав 20 мільйонів рублів, що за поточним курсом — близько 300 тисяч доларів.

Виявилося, що отримання нового траншу співпадало з часом, коли Додон і його соратники розповідали про необхідність підтримувати дружні відносини з Росією. Водночас вони виступали проти політики Заходу.

Своєю чергою, “Ділова Росія” інколи отримувала кошти від сина колишнього генерального прокурора Росії Ігоря Чайки. У Сполучених Штатах Америки його включили до переліку санкційних осіб через участь в операціях Кремля.

У США заявляли, що “компанії Чайки використовувалися як прикриття для перекачування грошей політичним партіям Молдови”. Крім того, значна частина коштів була призначена для хабарів і шахрайства на виборах.

На сайті “Ділової Росії” Чайка згадується як посол організації у сфері бізнесу в Молдові та Придністров’ї.

Наприкінці травня цього року з’явилася інформація, що експрезидента Молдови підозрюють у державній зраді. Йому може загрожувати позбавлення волі до 20 років. Йому інкримінують перевищення повноважень у 2008-2009 роках. Зокрема Додон “уклав з угорською компанією контракт про закупівлю електроенергії за завищеною ціною, завдавши державі збитків у розмірі $11,9 млн”.