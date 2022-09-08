В органах ДРАЦС відтепер доступна нова функція - шеринг внутрішнього та закордонного паспортів у застосунку "Дія".

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Тепер під час замовлення адміністративних послуг в органах ДРАЦС українці можуть показати свій електронний паспорт у застосунку “Дія” та подітись його цифровою копією.

Для цього необхідно:

відкрити паспорт у застосунку “Дія”;

натиснути на нього та обрати штрихкод;

працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;

підтвердити запит на передачу даних у застосунку “Дія”.

Таким чином цифрова копія документа з е-підписом у “Дії” переадресується до сервісу органів ДРАЦС.

“Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції — підтвердження особи та отримання необхідних копій. Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних”, – наголосили у Мінцифри.

Аби скористатись послугою потрібно оновити застосунок “Дія” до останньої версії.