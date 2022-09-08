Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Тепер під час замовлення адміністративних послуг в органах ДРАЦС українці можуть показати свій електронний паспорт у застосунку “Дія” та подітись його цифровою копією.
Для цього необхідно:
- відкрити паспорт у застосунку “Дія”;
- натиснути на нього та обрати штрихкод;
- працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
- підтвердити запит на передачу даних у застосунку “Дія”.
Таким чином цифрова копія документа з е-підписом у “Дії” переадресується до сервісу органів ДРАЦС.
“Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції — підтвердження особи та отримання необхідних копій. Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних”, – наголосили у Мінцифри.
Аби скористатись послугою потрібно оновити застосунок “Дія” до останньої версії.
- У застосунку “Дія” зʼявилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання та переклад документів англійською.