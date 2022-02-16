Організаційний комітет Національного відбору на участь у "Євробаченні-2022" під час позачергового засідання ухвалив рішення про припинення участі у конкурсі співачки Alina Pash на тлі скандалу через поїздку до окупованого Криму.

Про це повідомляє “Суспільне”.

В оргкомітеті зазначили, що головною підставою для відповідного рішення була офіційна відповідь Державної прикордонної служби щодо сфальсифікованості довідки про перетин адмінкордону співачкою, яку надали мовнику.

Тому, згідно з пунктом 3.4. правил Нацвідбору (про подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин) участь співачки у конкурсі скасували. Alina Pash, як зазначили у “Суспільному”, з цим рішенням погодилась.

Також, відповідно до пункту 3.4, оргкомітет вибиратиме представника України на “Євробаченні-2022” серед інших фіналістів Нацвідбору.

Зазначимо, що звинувачення почалися з того, що телеведуча Катя Осадча у програмі “Світське життя” запитала Alina Pash про те, що та “залітала у Крим через Москву, що суперечить закону України”.

Раніше також з’ясувалося, що 11 червня 2018 року російська компанія Bosco di Ciliegi організувала виступ співачки у центрі Сколково. Варто зазначити, що компанія належить Михайлу Кусніровичу, довіреній особі Володимира Путіна на президентських виборах у 2018 році.