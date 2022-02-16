Про це повідомляє “Суспільне”.
В оргкомітеті зазначили, що головною підставою для відповідного рішення була офіційна відповідь Державної прикордонної служби щодо сфальсифікованості довідки про перетин адмінкордону співачкою, яку надали мовнику.
Тому, згідно з пунктом 3.4. правил Нацвідбору (про подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин) участь співачки у конкурсі скасували. Alina Pash, як зазначили у “Суспільному”, з цим рішенням погодилась.
Також, відповідно до пункту 3.4, оргкомітет вибиратиме представника України на “Євробаченні-2022” серед інших фіналістів Нацвідбору.
Зазначимо, що звинувачення почалися з того, що телеведуча Катя Осадча у програмі “Світське життя” запитала Alina Pash про те, що та “залітала у Крим через Москву, що суперечить закону України”.
Раніше також з’ясувалося, що 11 червня 2018 року російська компанія Bosco di Ciliegi організувала виступ співачки у центрі Сколково. Варто зазначити, що компанія належить Михайлу Кусніровичу, довіреній особі Володимира Путіна на президентських виборах у 2018 році.
- Нагадаємо, в українському нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2022” перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви.
- Після цього, Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, який, згідно з результатами Нацвідбору до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022” зайняв друге місце, звинуватив організаторів у фальсифікаціях.
- Далі “Суспільне” пояснило, що сталося під час оголошення результатів глядацького голосування.
- Та на цьому скандали не закінчились і у зв’язку з отриманою від українців інформацію стосовно того, що команда співачки Alina Pash могла підробити довідки про перетин державного кордону з Кримом, Суспільний мовник звернувся до Державної прикордонної служби України.
- Також вона розповіла, звідки взялась фальшива довідка про її перетин адмінкордону із півостровом.