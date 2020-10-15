Букет - це знак уваги, в якому закладений особливий посил. І правильний вибір квіткового подарунка - справжнє мистецтво. Оволодіти їм не складно, якщо є хороший консультант. Він завжди на зв'язку, і завжди готовий генерувати нові ідеї квіткових презентів. А також оперативно складати та доставляти букети. Неприродно гарні, в трендовом дизайні і, звичайно, свіжі й пахучі. Ім'я цього помічника - Dicentra.

Квітковий бутік вражень

Флористичне ательє “Діцентра” – лідер ринку з продажу стильних букетів. На сайті квіткового бутіка представлено ексклюзивний асортимент дизайнерських квіткових подарунків і брендових солодощів.

База постійних клієнтів нараховує кілька десятків тисяч покупців. Компанія продає квіткову продукцію ідеальної якості, тому замовники повертаються сюди знову та знову.

Салон Dicentra – це не просто великий сучасний квітковий магазин, а справжній бутик вражень. І звичайно це:

кращі флористи;

тільки свіжі квіти;

доступна лінійка цін;

зручні канали оплати;

великий асортимент букетів;

клієнтоорієнтований сервіс;

позитивні відгуки замовників;

цілодобова доставка квітів у Києві.

У цьому флористичному салоні можна замовити букет-настрій, букет-визнання, букет-подяку. Він обов’язково буде особливим: з його допомогою ви зможете продемонструвати свій унікальний смак.

Оперативна доставка квітів по Києву

Купуючи квіти в шоу-румі або онлайн, знайте, що результат перевершить ваші очікування. Свіжі, акуратні, стильно оформлені букети дійсно гідні слів захвату та звеличення. Вони прекрасні, вони дарують радість та гарний настрій.

У каталозі інтернет-магазину “Діцентра” представлений величезний вибір:

монобукетів з троянд;

композицій у шляпній коробці;

авторських квіткових ансамблів з еустоми, альстромерій, тюльпанів, хризантем та ін.

Замовити будь-який букет з представлених в каталозі можна з мобільного пристрою. Ви просто заходите на сайт, за допомогою зручних фільтрів обираєте букет і залишаєте заявку.

Вам доведеться витратити всього кілька хвилин, не відриваючись від роботи, вчитися чи працювати. І найголовніше, що буквально через дві години квітковий подарунок буде переданий в руки адресата. Замовляти красиві квіти в Dicentra – просто і зручно.

Якщо ви клієнт Dicentra, вам не потрібно придумувати, як точніше, оригінальніше та красивіше висловити свої почуття. Варто просто замовити букет…