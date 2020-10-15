Квітковий бутік вражень
Флористичне ательє “Діцентра” – лідер ринку з продажу стильних букетів. На сайті квіткового бутіка представлено ексклюзивний асортимент дизайнерських квіткових подарунків і брендових солодощів.
База постійних клієнтів нараховує кілька десятків тисяч покупців. Компанія продає квіткову продукцію ідеальної якості, тому замовники повертаються сюди знову та знову.
Салон Dicentra – це не просто великий сучасний квітковий магазин, а справжній бутик вражень. І звичайно це:
- кращі флористи;
- тільки свіжі квіти;
- доступна лінійка цін;
- зручні канали оплати;
- великий асортимент букетів;
- клієнтоорієнтований сервіс;
- позитивні відгуки замовників;
- цілодобова доставка квітів у Києві.
У цьому флористичному салоні можна замовити букет-настрій, букет-визнання, букет-подяку. Він обов’язково буде особливим: з його допомогою ви зможете продемонструвати свій унікальний смак.
Оперативна доставка квітів по Києву
Купуючи квіти в шоу-румі або онлайн, знайте, що результат перевершить ваші очікування. Свіжі, акуратні, стильно оформлені букети дійсно гідні слів захвату та звеличення. Вони прекрасні, вони дарують радість та гарний настрій.
У каталозі інтернет-магазину “Діцентра” представлений величезний вибір:
- монобукетів з троянд;
- композицій у шляпній коробці;
- авторських квіткових ансамблів з еустоми, альстромерій, тюльпанів, хризантем та ін.
Замовити будь-який букет з представлених в каталозі можна з мобільного пристрою. Ви просто заходите на сайт, за допомогою зручних фільтрів обираєте букет і залишаєте заявку.
Вам доведеться витратити всього кілька хвилин, не відриваючись від роботи, вчитися чи працювати. І найголовніше, що буквально через дві години квітковий подарунок буде переданий в руки адресата. Замовляти красиві квіти в Dicentra – просто і зручно.
Якщо ви клієнт Dicentra, вам не потрібно придумувати, як точніше, оригінальніше та красивіше висловити свої почуття. Варто просто замовити букет…